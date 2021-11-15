Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой

15 ноября 2021 15:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой
Названа группа крови с самым сильным иммунитетом
pixabay.com

Тип крови человека связан с интенсивностью выработки интерферона, одного из главных защитников нашего организма.

Группа крови отвечает за то, как организм будет продуцировать интерферон при вирусной инфекции. Американские ученые выяснили, что у носителей разных типов крови этот процесс протекает с существенными отличиями.  

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Интерферон — это белок, который выделяют клетки организма в ответ на вторжение вирусов, а также бактериальных веществ. 

Наиболее активно вырабатывается интерферон у людей, которые имеют четвертую группу крови.

В рамках исследования удалось выяснить, что 92% носителей четвертой группы крови демонстрировали мощный иммунный ответ.

У людей с I и III группами крови исследование показало высокие результаты у 80 и 91% испытуемых соответственно.

К сожалению, у носителей второй группы крови почти в 40% случаев способность вырабатывать интерферон была пониженной. 

Напомним,

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