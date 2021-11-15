Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой
Тип крови человека связан с интенсивностью выработки интерферона, одного из главных защитников нашего организма.
Группа крови отвечает за то, как организм будет продуцировать интерферон при вирусной инфекции. Американские ученые выяснили, что у носителей разных типов крови этот процесс протекает с существенными отличиями.
Наиболее активно вырабатывается интерферон у людей, которые имеют четвертую группу крови.
В рамках исследования удалось выяснить, что 92% носителей четвертой группы крови демонстрировали мощный иммунный ответ.
У людей с I и III группами крови исследование показало высокие результаты у 80 и 91% испытуемых соответственно.
К сожалению, у носителей второй группы крови почти в 40% случаев способность вырабатывать интерферон была пониженной.
Напомним,