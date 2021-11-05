Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака

Ученые выяснили, какая группа крови является наиболее склонной к агрессивному типу онкологии.

BMC Сanser опубликовал свежее исследование ученых, которые занимались типированием генома тысяч жителей Китая. В ходе своего исследования они выявили, что склонность заболеть агрессивными видами рака пищевода и желудка возрастает у носителей четвертого типа крови.

Почему эти виды рака считаются такими опасными

Если у человека AB, то вероятность возрастает сразу на 33% в сравнении с носителями остальных групп.

Около 20% людей, у которых диагностировали рак пищевода, живут свыше 5 лет после установления диагноза. Для рака желудка этот показатель составляет 32%. Это делает обе разновидности онкологии смертельно опасны, они почти никогда не сопровождаются выраженными симптомами на ранних стадиях.

Среди факторов риска рака пищевода медики выделяют курение, злоупотребление алкоголем, а также кислотный рефлюкс.

Напомним,