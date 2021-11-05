Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака

5 ноября 2021 17:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака
Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака
pixabay.com

Ученые выяснили, какая группа крови является наиболее склонной к агрессивному типу онкологии.

BMC Сanser опубликовал свежее исследование ученых, которые занимались типированием генома тысяч жителей Китая. В ходе своего исследования они выявили, что склонность заболеть агрессивными видами рака пищевода и желудка возрастает у носителей четвертого типа крови. 

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Если у человека AB, то вероятность возрастает сразу на 33% в сравнении с носителями остальных групп.

Почему эти виды рака считаются такими опасными

Около 20% людей, у которых диагностировали рак пищевода, живут свыше 5 лет после установления диагноза. Для рака желудка этот показатель составляет 32%. Это делает обе разновидности онкологии смертельно опасны, они почти никогда не сопровождаются выраженными симптомами на ранних стадиях. 

Среди факторов риска рака пищевода медики выделяют курение, злоупотребление алкоголем, а также кислотный рефлюкс.

Напомним, 

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