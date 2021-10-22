Ученые выяснили, как снизить риск инсульта на 80%: результаты исследования

Ученые выяснили, как снизить риск инсульта на 80%: результаты исследования

Ученые доказали, что определенная диета позволит значительно снизить риск опасных заболеваний.

Еxpress цитирует Европейское исследование рака и питания (EPIC), инсульт возникает, если приток крови к мозгу человека блокируется. По словам специалистов, снизить вероятность инсульта можно исключив из своего рациона определенные продукты.

Старайтесь есть больше клетчатки, регулярно употреблять мясные продукты и лишь изредка баловать себя жареным. Полезными продуктами также являются овощи, фрукты, молоко, сыр, йогурт.

Необходимо снизить потребление насыщенных жиров, трансжиров, а также соли. Последнее ограничение позволит избежать скачков давления, чреватых проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Связь между питанием и рисками возникновения ученые доказали, проведя анкетирование 400 тысяч человек в девяти странах Европы, включая Данию, Германию, Грецию, Италию, Нидерланды, Норвегию.

Напомним,