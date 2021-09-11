Ученые назвали группу крови, которая приносит своему обладателю больше всего проблем
Ученые из Гарвардского университета провели еще одно исследование групп крови человека.
Например, наиболее проблемной оказалась четвертая AB (IV) Rh группа крови с отрицательным резусом.
У ее обладателей довольно часто возникают проблемы с рождением детей, а если дети все-таки появляются на свет, то преимущественного одного пола.
Разнополые дети у матерей с четвертой группой и отрицательным резусом — это очень редкий случай.
Если вы имеете четвертый тип крови, то после прочтения публикации ни в коем случае не должны расстраиваться. Вы предупреждены, значит, уже вооружены. Следите за своим здоровьем и регулярно проходите исследования у врачей.
Напомним,