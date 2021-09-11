Ученые назвали группу крови, которая приносит своему обладателю больше всего проблем

11 сентября 2021 11:12 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Ученые назвали группу крови, которая приносит своему обладателю больше всего проблем
Ученые назвали группу крови, которая приносит свое обладателю больше всего проблем
pixabay.com

Ученые из Гарвардского университета провели еще одно исследование групп крови человека.

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В статье «Да, ваша группа крови влияет на ваше здоровье» они описали недостатки и особенности каждого типа крови.

Например, наиболее проблемной оказалась четвертая AB (IV) Rh группа крови с отрицательным резусом. 

У ее обладателей довольно часто возникают проблемы с рождением детей, а если дети все-таки появляются на свет, то преимущественного одного пола. 

Разнополые дети у матерей с четвертой группой и отрицательным резусом — это очень редкий случай.

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Кроме того, у людей с четвертой группой крови чаще выявляют онкологические проблемы, сложности с мышлением и памяти. Риск развития слабоумия у носителей четвертой группы возрастает на 82 процента.

Если вы имеете четвертый тип крови, то после прочтения публикации ни в коем случае не должны расстраиваться. Вы предупреждены, значит, уже вооружены. Следите за своим здоровьем и регулярно проходите исследования у врачей.

Напомним,

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