Гороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака

22 октября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 23. 10.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 22 октября 2021 года, субботу.

Знак месяца — Весы.                

Гороскоп Овен.  Отнеситесь с пониманием к людям, которые слишком часто меняют свое мнение. 

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Гороскоп Телец. Благоприятное время, чтобы прикупить что-нибудь полезное для дома, а в выходные займитесь уборкой.

Гороскоп Близнецы. Астрологи не советуют вам находиться в центре внимания в субботу. 

Гороскоп Рак. Прекратите ввязываться в чужие выяснения отношений, люди с удовольствием спихнут на вас всю вину. 

Гороскоп Лев. Особенное удовольствие вам принесет общение с самыми маленькими членами семьи. 

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Гороскоп Дева. Если ощутите недомогание, проконсультируйтесь с врачом, уж вы то знаете, как опасно самолечение. 

Гороскоп Весы. Не стоит начинать сегодня дела, в успехе которых вы пока не уверены на 100%.

Гороскоп Скорпион. Необходимо преодолеть лень, которая в этот день может серьезно отразиться на вашей трудоспособности. 

Гороскоп Стрелец. Если хочется с кем-то поскандалить, выйдите на прогулку в одиночестве. 

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Гороскоп Козерог.  Отношения с друзьями легко можно будет испортить, если начать вспоминать былые обиды.

Гороскоп Водолей. День благоприятен для работы по дому, вот только браться за серьезные дела – в виде ремонта или генеральной уборки – не стоит.

Гороскоп Рыбы.  Разговор по душам с близким человеком откроет вам новые перспективы. 

Напомним, 

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