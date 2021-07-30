Джордж Клуни в 60 лет снова станет отцом

30 июля 2021 14:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Джордж Клуни в 60 лет снова станет отцом
Актер Джордж Клуни
instagram.com/_george.clooney.fanpage_

Вот уже на протяжении семи лет Джордж Клуни счастлив в браке с юристом Амаль Аламуддин.

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Четыре года назад у Джорджа Клуни и Амаль Аламуддин случилось радостное событие. У звездной пары родились двойняшки Элла и Александр.

После этого СМИ периодически облетали слухи о разладе в их семье. К счастью, Амаль и Джорджу удалось сохранить семью. Более того, совсем скоро они станут многодетными родителями. 

Инсайдеры с близкого окружения звездной четы сообщили журналистам, что 60-летний актер и его 43-летняя юрист снова ждут близнецов.

Джордж и Амаль Клуни / instagram.com/george_clooney_page
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По утверждениям инсайдеров, звездная пара еще в начале месяца объявила о грядущем пополнении в семье во время ужина со своими близкими друзьями.

Поговаривают, что они снова ждут близнецов, - рассказал инсайдер в беседе с британским OK!. - По слухам, сейчас Амаль находится на первом триместре беременности. Ее живот уже начинает расти, поэтому достаточно скоро об этом узнает весь мир.

Напомним, 

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