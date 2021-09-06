Исследование ученых: как размер полового члена влияет на удовольствие женщины от секса

6 сентября 2021 10:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Исследование ученых: как размер полового члена влияет на удовольствие женщины от секса
Исследование ученых: как размер полового члена влияет на удовольствие женщины от секса
pixabay.com

Есть ли связь между размером полового члена и удовольствием от секса, которое получает девушка?

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Вопросом, который интересует многих мужчин и женщин, заинтересовались и ученые Королевского колледжа, передает The Times.

В рамках эксперимента ученые взаимодействовали с 12-ю парами.

Мужчинам раздали несколько силиконовых колец, которые при размещении у основания полового органа, сокращали его длину.  

Женщины при этом не знали, какой именно размер кольца использовал партнер, они должны были оценивать ощущения по шкале в сто баллов.

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Результаты исследования показали, что уменьшение глубины проникновения на 2,5 сантиметра (один дюйм) приводило к снижению удовольствия. То есть, длина полового члена все-таки положительно влияет на удовольствие женщины во время секса.

Размер имеет значение, но мы должны отметить, что в эксперименте принимали участие влюбленные пары, есть множество субъективных факторов, влияющих на эмоциональное и физическое удовольствие.

Напомним, 

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