Исследование ученых: как размер полового члена влияет на удовольствие женщины от секса
Есть ли связь между размером полового члена и удовольствием от секса, которое получает девушка?
В рамках эксперимента ученые взаимодействовали с 12-ю парами.
Мужчинам раздали несколько силиконовых колец, которые при размещении у основания полового органа, сокращали его длину.
Женщины при этом не знали, какой именно размер кольца использовал партнер, они должны были оценивать ощущения по шкале в сто баллов.
Размер имеет значение, но мы должны отметить, что в эксперименте принимали участие влюбленные пары, есть множество субъективных факторов, влияющих на эмоциональное и физическое удовольствие.
Напомним,