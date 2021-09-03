Что делать, если долго нет секса и вы начинаете сходить с ума
Вопреки растиражированному мнению, секс необходим женщинам в той же степени, что и мужчинам.
Сублимация
Сексуальная энергия копится внутри, но дать ей выход можно разными способами. Например, через работу, искусство или творчество.
Поставьте перед собой амбициозную цель и идите к ней.
Спорт
Самоудовлетворение
Мы, женщины, можем достигнуть мощного оргазма и самостоятельно.
Конечно, самоудовлетворение не принесет вам таких же оглушительных эмоций, как секс с партнером, но это отличный способ сбросить напряжение.
Напомним,