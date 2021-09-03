Что делать, если долго нет секса и вы начинаете сходить с ума

Что делать, если долго нет секса и вы начинаете сходить с ума

Вопреки растиражированному мнению, секс необходим женщинам в той же степени, что и мужчинам.

Сублимация

И если найти партнера не представляется возможным, либо же женщина не может переступить через себя и заняться сексом с незнакомцем, можно использовать несколько способов справиться с напряжением.

Сексуальная энергия копится внутри, но дать ей выход можно разными способами. Например, через работу, искусство или творчество.

Поставьте перед собой амбициозную цель и идите к ней.

Спорт

Самоудовлетворение

Знаете, чем хорош бег и спорт в целом? Во время занятий вы не сможете плакать и жалеть себя. Спорт поможет держать в тонусе не только тело, но и свои мысли тоже.

Мы, женщины, можем достигнуть мощного оргазма и самостоятельно.

Конечно, самоудовлетворение не принесет вам таких же оглушительных эмоций, как секс с партнером, но это отличный способ сбросить напряжение.

Напомним,