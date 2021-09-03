Что делать, если долго нет секса и вы начинаете сходить с ума

3 сентября 2021 09:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Что делать, если долго нет секса и вы начинаете сходить с ума
Что делать, если долго нет секса и вы начинаете сходить с ума
pixabay.com

Вопреки растиражированному мнению, секс необходим женщинам в той же степени, что и мужчинам.

Читайте также7 причин, почему у вас нет секса
И если найти партнера не представляется возможным, либо же женщина не может переступить через себя и заняться сексом с незнакомцем, можно использовать несколько способов справиться с напряжением. 

Сублимация

Сексуальная энергия копится внутри, но дать ей выход можно разными способами. Например, через работу, искусство или творчество.

Поставьте перед собой амбициозную цель и идите к ней.

Спорт

Читайте такжеЧто произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?
Знаете, чем хорош бег и спорт в целом? Во время занятий вы не сможете плакать и жалеть себя. Спорт поможет держать в тонусе не только тело, но и свои мысли тоже. 

Самоудовлетворение

Мы, женщины, можем достигнуть мощного оргазма и самостоятельно.

Конечно, самоудовлетворение не принесет вам таких же оглушительных эмоций, как секс с партнером, но это отличный способ сбросить напряжение.

Напомним,

Облако тегов

секс психология секс в длительных отношениях психолог

Материалы по теме

Разогреваем партнера: как сделать так, чтобы он хотел
Психология

Разогреваем партнера: как сделать так, чтобы он хотел
7 причин, почему у вас нет секса
Психология

7 причин, почему у вас нет секса
Болит голова на погоду: как избавиться от дискомфорта
ЗОЖ

Болит голова на погоду: как избавиться от дискомфорта
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 3 серию от 31.08.2021
Анонсы на ТВ

Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 3 серию от 31.08.2021

Популярное на сайте

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе
Поздравления с Ореховым спасом 2021 в стихах и прозе

Поздравления с Ореховым спасом 2021 в стихах и прозе
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)
Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Популярное видео

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)
Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)

Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK