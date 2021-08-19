Удовольствие с размером XXL: что делать, если у мужчины большой половой член
Иногда девушки мечтают встретить парня с большим членом, но на деле такой размер приносит не только удовольствие, но и… трудности.
Всегда готовьтесь
Прелюдия подготовит влагалище к проникновению, что значительно снизит болевые ощущения. Объясните партнеру, что это важно для вашего комфорта.
Лубрикант обязателен
Для секса с презервативом лучшим будет лубрикант на водной основе, а масляный подойдет для незащищенного секса.
К слову, сексологи настоятельно советуют ознакомиться с ассортиментом гаджетов и вспомогательных инструментов для секса, они могут значительно улучшить вашу интимную жизнь. Например, для секс-марафонов уже давно придумали смазку, снижающую чувствительность пениса, позволяющую продлить интимный акт.
Классика вне времени
Увы, мужчина с большим членом несколько ограничивает вас в выборе поз.
Не стоит пробовать замысловатые варианты из знаменитой Камасутры, специалисты уже все давно изучили и выяснили: больше всего приятных ощущений женщина получит, если использует для занятий сексом с мужчиной с большим членом такие позы: ложки лицом друг к другу и со спины, наездница и краб.
Минет с осторожностью
Лучше освоить более приятные для вас техники, целуйте, облизывайте, покусывайте и посасывайте, не стараясь засунуть член максимально глубоко.
Напомним,