Удовольствие с размером XXL: что делать, если у мужчины большой половой член

19 августа 2021 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Удовольствие с размером XXL: что делать, если у мужчины большой половой член
Удовольствие с размером XXL: что делать, если у мужчины большой половой член
pixabay.com

Иногда девушки мечтают встретить парня с большим членом, но на деле такой размер приносит не только удовольствие, но и… трудности.

Всегда готовьтесь

Прелюдия подготовит влагалище к проникновению, что значительно снизит болевые ощущения. Объясните партнеру, что это важно для вашего комфорта.

Лубрикант обязателен

Читайте такжеСекс по дружбе: что надо знать об интиме без обязательств – ответ сексолога
Смазка сделает вагинальный секс на порядок приятнее, а для интима с мужчиной, который имеет огромный член, это обязательно!

Для секса с презервативом лучшим будет лубрикант на водной основе, а масляный подойдет для незащищенного секса.

К слову, сексологи настоятельно советуют ознакомиться с ассортиментом гаджетов и вспомогательных инструментов для секса, они могут значительно улучшить вашу интимную жизнь. Например, для секс-марафонов уже давно придумали смазку, снижающую чувствительность пениса, позволяющую продлить интимный акт. 

Классика вне времени

Увы, мужчина с большим членом несколько ограничивает вас в выборе поз.

Не стоит пробовать замысловатые варианты из знаменитой Камасутры, специалисты уже все давно изучили и выяснили: больше всего приятных ощущений женщина получит, если использует для занятий сексом с мужчиной с большим членом такие позы: ложки лицом друг к другу и со спины, наездница и краб.

Минет с осторожностью

Читайте такжеЭто опасно: почему воздерживаться от секса вредно?
Не стоит бояться, что глубокий минет в этом случае приведет к воспалениям в горле и другим страшным последствиям, однако будет больно и совсем не романтично. 

Лучше освоить более приятные для вас техники, целуйте, облизывайте, покусывайте и посасывайте, не стараясь засунуть член максимально глубоко.

Напомним,

Облако тегов

секс отношения женщина мужчина секс в длительных отношениях

Материалы по теме

Как купить презервативы и решиться на первый секс: ответы сексолога
Психология

Как купить презервативы и решиться на первый секс: ответы сексолога
Самостоятельное обследование молочных желез: ТОП-5 золотых правил
ЗОЖ

Самостоятельное обследование молочных желез: ТОП-5 золотых правил
Как достичь чувственного секса: ТОП-4 секрета
Психология

Как достичь чувственного секса: ТОП-4 секрета
Маскарад 2 сезон: новой героиней шоу стала таинственная Медуза Горгона
Новости

Маскарад 2 сезон: новой героиней шоу стала таинственная Медуза Горгона

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK