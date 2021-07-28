Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?

28 июля 2021 12:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?
Удовлетворение в постели
pixabay.com

Секс должен приносить как мужчине, так и женщине полное удовлетворение. Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке, читайте на tv.ua.

 Психологи и сексологи утверждают, что для достижения этого светлого чувства рекомендуется говорить в постели определенные слова.

У каждой пары индивидуальные способы и методы достижения удовольствия и оргазма в постели. Универсальных советов, к сожалению, нет, ведь то, что одних настраивает на волну страсти, у других отбивает всякое желание продолжать. 

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Впрочем, один способ, который врачи считают почти универсальным, существует. Он обеспечивает более полное сексуальное удовлетворение и действует даже эффективнее, чем длительная прелюдия или секс-игрушки. 

Исследователи из университета Челмена провели исследование, изучив сексуальную жизнь 39 000 супружеских пар, которые находятся в отношениях больше трех лет. Им удалось выяснить, что 75% удовлетворенных женщин и 74% удовлетворенных мужчин говорят друг другу фразу «Я люблю тебя»

Конечно, эта методика не подходит для секса между людьми, которые недостаточно хорошо друг друга знают. Но если вы уже давно вместе и свою любовь доказали, связав себя узами брака, такое признание будет очень уместным во время или после сексуального контакта, уверены психологи.

Попробуйте и вы, удовлетворение гарантировано. 

Напомним, 

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