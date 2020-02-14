Ежедневная привычка миллионов, которая провоцирует онкологию

Медики уверяют, что привычка читать или смотреть сериалы перед сном вредит нашему здоровью.

Если вы привыкли перед сном использовать свой гаджет для развлечений, берегитесь! Медики уверены, что такой досуг крайне негативно влияет на состояние здоровья, воздействует не только на органы зрения, но и на мозг, сбивает ритмы.

Синее свечение экрана снижает выработку гормона сна, что приводит к бессоннице и дезориентации во время бодрствования.

В результате, спустя некоторое время у любителей ночных посиделок с гаджетами, возникают проблемы с весом, сердечными и сосудистыми заболеваниями, иногда диагностируются диабет и онкология различного характера.

Медики подтверждают, что само излучение не вызывает эти болезни, однако из-за использования гаджетов вы не можете полноценно отдыхать. Старайтесь откладывать планшет или телефон хотя бы за 2 часа до сна.

Напомним.