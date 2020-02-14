Ежедневная привычка миллионов, которая провоцирует онкологию

14 февраля 2020 14:30 Алла Лысак
Ежедневная привычка миллионов, которая провоцирует онкологию
Ежедневная привычка миллионов, которая провоцирует онкологию
pixabay.com

Медики уверяют, что привычка читать или смотреть сериалы перед сном вредит нашему здоровью.

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Если вы привыкли перед сном использовать свой гаджет для развлечений, берегитесь! Медики уверены, что такой досуг крайне негативно влияет на состояние здоровья, воздействует не только на органы зрения, но и на мозг, сбивает ритмы. 

Синее свечение экрана снижает выработку гормона сна, что приводит к бессоннице и дезориентации во время бодрствования.

В результате, спустя некоторое время у любителей ночных посиделок с гаджетами, возникают проблемы с весом, сердечными и сосудистыми заболеваниями, иногда диагностируются диабет и онкология различного характера.

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Медики подтверждают, что само излучение не вызывает эти болезни, однако из-за использования гаджетов вы не можете полноценно отдыхать. Старайтесь откладывать планшет или телефон хотя бы за 2 часа до сна.

Напомним.

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