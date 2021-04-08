ТОП-5 вопросов об онкологии, которые интересуют всех

8 апреля 2021 09:45 Алла Лысак
ТОП-5 вопросов об онкологии, которые интересуют всех
ТОП-5 вопросов об онкологии, которые интересуют всех
pixabay.com

О профилактике, лечении и особенностях развития рака поговорили с врачом-онкологом Денисом Романовым.

Как обнаружить бессимптомный рак 

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Многие разновидности рака развиваются на первых стадиях без симптомов. 

Единственный способ обнаружить такую опухоль — регулярно проходить осмотры у медиков. Сдавать желательно кровь и мочу на анализы, делать рентген грудной клетки, УЗИ органов таза. Для женщин обязательна консультация у гинеколога.

Существует ли профилактика рака

Во-первых, необходимо регулярно проходить плановые осмотры у специалистов.

Врачи могут не только заметить маленькую опухоль, но и диагностировать предраковое состояние или онкогенный вирус у человека.

Во-вторых, откажитесь от вредных привычек, курения и алкоголя, следите за своим весом, физической активностью и рационом.

Способна ли доброкачественная опухоль стать злокачественной

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Из-за бесконтрольного роста и агрессивного уничтожения тканей, расположенных по соседству, доброкачественные опухоли могут перерождаться в злокачественные. Такая трансформация чаще происходит, если на организм влияют какие-то химические вещества, канцерогены и плохая экология. 

Насколько важен психологический настрой для лечения рака

Психологическое состояние пациента берется во внимание во многих клиниках, где онкологи работают совместно с психологами. 

Если пациент потеряет надежду, он может отказаться от терапии. Иногда подобные решения связаны с определенными страхами или верой в приметы.

Задание психолога заключается в том, чтобы пациент сохранил мотивацию бороться.

Как долго рак развивается до четвертой стадии

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Иногда проходит несколько месяцев, иногда — много лет. Некоторые злокачественные образования даже не переходят из одной стадии в другую, поэтому их не удаляют, сразу же, а наблюдают в динамике. 

Напомним,

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