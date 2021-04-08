ТОП-5 вопросов об онкологии, которые интересуют всех
О профилактике, лечении и особенностях развития рака поговорили с врачом-онкологом Денисом Романовым.
Как обнаружить бессимптомный рак
Единственный способ обнаружить такую опухоль — регулярно проходить осмотры у медиков. Сдавать желательно кровь и мочу на анализы, делать рентген грудной клетки, УЗИ органов таза. Для женщин обязательна консультация у гинеколога.
Существует ли профилактика рака
Во-первых, необходимо регулярно проходить плановые осмотры у специалистов.
Врачи могут не только заметить маленькую опухоль, но и диагностировать предраковое состояние или онкогенный вирус у человека.
Во-вторых, откажитесь от вредных привычек, курения и алкоголя, следите за своим весом, физической активностью и рационом.
Способна ли доброкачественная опухоль стать злокачественной
Насколько важен психологический настрой для лечения рака
Психологическое состояние пациента берется во внимание во многих клиниках, где онкологи работают совместно с психологами.
Если пациент потеряет надежду, он может отказаться от терапии. Иногда подобные решения связаны с определенными страхами или верой в приметы.
Задание психолога заключается в том, чтобы пациент сохранил мотивацию бороться.
Как долго рак развивается до четвертой стадии
Напомним,