Рецепт полезного и быстрого завтрака от актера Андрея Бурыма

Что приготовить утром на завтрак на скорую руку? Но приготовить так, чтобы это было вкусно и полезно. Простой рецепт яйца-пашот и гренок с авокадо.

Мы спросили у актера и продюсера сериала “СуперКопы” на канале НЛО TV Андрея Бурыма – какой рецепт его идеального завтрака для всей семьи?

Обычно мой завтрак выглядит так. Я просыпаюсь в 7 утра и громко спрашиваю: "Где мой завтрак?!" (смеется). Но если есть минутка и желание что-то приготовить, то мой идеальный завтрак – это яйцо-пашот и гренки с авокадо. Поехали!

Разбиваем яйцо в небольшую чашку (ее мы будем опускать в воду).

В кастрюле доводим воду до кипения, а потом уменьшаем огонь и добавляем 1 столовую ложку уксуса. Размешиваем ложкой воду в кастрюле (нужно, чтобы получился такой вихрь в кастрюле, и это против часовой стрелки!) и быстро добавляем туда яйцо.

Варим яйцо три минуты, помешивая против часовой стрелки. Это идеальное время для того, чтобы белок затвердел, а вот желток остался жидким.

Аккуратно вынимаем яйцо (нужно, чтобы вода стекла) и наслаждаемся! Но какое же это может быть наслаждение без авокадо-тостов? Начинаем готовить наслаждение!

Яйца-пашот и гренок с авокадо / пресс-служба

Готовим гренки: берем любой вариант хлеба (но ради такого наслаждение можно себе позволить белый пшеничный бездрожжевой). Кладем его на минуту-две в духовку (можно использовать тостер или обжаривать их на сухой сковороде – как хотите).

Из авокадо вынимаем косточку и вилкой разминаем его в пюре. Солим, перчим и делаем любые другие извращения, которые вы делаете с едой. Намазываем авокадо на еще горячие гренки.

Едим всю эту вкуснятину вместе с яйцом-пашот. Я еще люблю запивать – только не тем, чем вы подумали! Рекомендую имбирно-клюквенный чай! Приятного аппетита и уже завтра вкусных вам завтраков!