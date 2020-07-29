Экс-жена Виктора Павлика рассказала, как не позволяет сыну быть слабым в борьбе с онкологией

29 июля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Экс-жена Виктора Павлика рассказала, как не позволяет сыну быть слабым в борьбе с онкологией
Третья жена Виктора Павлика с сыном Павлом
социальная сеть Facebook

В октябре 2018 года сыну Виктора Павлика и Ларисы Созаевой - Павлу - диагностировали саркому позвонков.

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В июне 2020 года Павел Павлик сообщил на своей странице в соцсети, что прекращает лечение. Отказ от лечения, заявил 21-летний парень, – это обдуманный поступок, чтобы дать организму восстановиться.

Виктор Павлик с сыном / социальная сеть Facebook

На днях бывшая жена Виктора Павлика в Фейсбук написала пост, где рассказала, что сейчас с сыном находится в хосписе. Также женщина призналась, что не позволяет сыну сдаваться. Ей пришлось стать генералом в юбке и своей стойкостью показать Павлу, что быть слабым она ему не даст.

Нужно ли говорить с детьми о смерти? Нужно! – пишет Лариса Созаева. – Я не психолог... летом 2018 года поступила в университет на факультет психологии, чтобы иметь второе высшее образование и возможность изменить направление в жизни после развода с мужем... Началась сессия ... я узнала, что у сына онкология и возможности продолжить учебу не было. Время теперь вместе мы должны были проводить много... и стали говорить о самом важном - о жизни и смерти. Что мечты могут не сбываться. Что одним везёт, другим нет. Что он может выздороветь, а может и умереть. Что иметь мрачные мысли не вариант. Что надеяться и верить нужно. Что есть рай и ад и от нас зависит, где мы проведём вечность. Я учила сына принимать со стойкостью любое известие, особенно плохое, как солдат идущий на войну, ведь он не знает вернётся ли живым с поля боя. Так саркома оказалась этим полем...У меня есть книга с названием - «Разум - поле сражения» - именно от разума зависит , где, в каком месте мы оказываемся - в поражении или выигрыше. Мне пришлось стать генералом в юбке и своей стойкостью показать сыну, что с такой мамой быть слабым я ему не позволю. У нас получился отличный тандем! Мы в хосписе. Сражение продолжается!

Сын Виктора Павлика - Павел / социальная сеть Facebook

Напомним,

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