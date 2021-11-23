Может ли меняться группа крови человека: не все так однозначно

23 ноября 2021 16:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Может ли меняться группа крови человека: не все так однозначно
Может ли меняться группа крови человека: не все так однозначно
pixabay.com

Если провести социологический опрос по этой теме, большинство людей ответят негативно, мол, кровь человека меняться не может.

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Однако медики-теоретики и исследователи, конечно, постоянно моделируют разнообразные сценарии, порой почти фантастические.

И один из таких сценариев позволяет изменить группу крови человека.

Теоретически это возможно, если человеку будет пересажен костный мозг от донора с другой группой крови, при условии, что костный мог пациента полностью уничтожен или перестал функционировать еще до операции.

Почему же так не делают? Ведь, как известно, некоторые группы крови связаны с меньшим риском, например, возникновения инсульта или инфаркта. 

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При трансплантации костного мозга донора стараются подбирать с антигенным профилем, который будет максимально близким к реципиенту. В обратном случае может начаться отторжение из-за несовпадения по геному. 

В других случаях изменения группы крови невозможны, поскольку тип крови определяется генотипом человека (информация о нем находится в клетках ДНК). 

Напомним, 

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