Может ли меняться группа крови человека: не все так однозначно

Может ли меняться группа крови человека: не все так однозначно

Если провести социологический опрос по этой теме, большинство людей ответят негативно, мол, кровь человека меняться не может.

Однако медики-теоретики и исследователи, конечно, постоянно моделируют разнообразные сценарии, порой почти фантастические.

И один из таких сценариев позволяет изменить группу крови человека.

Теоретически это возможно, если человеку будет пересажен костный мозг от донора с другой группой крови, при условии, что костный мог пациента полностью уничтожен или перестал функционировать еще до операции.

Почему же так не делают? Ведь, как известно, некоторые группы крови связаны с меньшим риском, например, возникновения инсульта или инфаркта.

При трансплантации костного мозга донора стараются подбирать с антигенным профилем, который будет максимально близким к реципиенту. В обратном случае может начаться отторжение из-за несовпадения по геному.

В других случаях изменения группы крови невозможны, поскольку тип крови определяется генотипом человека (информация о нем находится в клетках ДНК).

Напомним,