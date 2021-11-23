Может ли меняться группа крови человека: не все так однозначно
Если провести социологический опрос по этой теме, большинство людей ответят негативно, мол, кровь человека меняться не может.
И один из таких сценариев позволяет изменить группу крови человека.
Теоретически это возможно, если человеку будет пересажен костный мозг от донора с другой группой крови, при условии, что костный мог пациента полностью уничтожен или перестал функционировать еще до операции.
Почему же так не делают? Ведь, как известно, некоторые группы крови связаны с меньшим риском, например, возникновения инсульта или инфаркта.
В других случаях изменения группы крови невозможны, поскольку тип крови определяется генотипом человека (информация о нем находится в клетках ДНК).
Напомним,