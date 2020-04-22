Егор Крутоголов строит трассы и прививает любовь к английскому языку

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера второго сезона сериала «Папаньки» от «Дизель Студио»! Одного из главных персонажей - «оторванного» папу Егора - играет Егор Крутоголов.

Как же актер справляется с двумя детьми на карантине?

Егор Крутоголов — отец двоих детей, 10-летнего Льва и полугодовалого Макса. Егор уже рассказывал в соцсетях, как классно проводит время на карантине с семьей — совместные прогулки, барбекю во дворе, игры на приставке. Прошел месяц. Интересно, не надоели ли актеру такие забавы?

— На карантине стараемся проводить время весело и с пользой. В этом году мы переехали в частный дом и теперь все вместе осваиваем хозяйство — учимся стричь газоны и убирать территорию. Появилось больше физического труда — это не может не радовать!

Но и развлекаться не забываем. Например, недавно мы со Львом построили трассу для радиоуправляемых машин. А перед этим обязательно сделали «под шумок» уборку территории. Когда расходимся по разным углам, я учу итальянский онлайн, а Лев делает уроки или созванивается в Zoom с одноклассниками.

Кстати, сейчас ученики школ перешли на онлайн-обучение. У Егора свой собственный подход к образованию сына:

— Уроками больше Катя занимается, а я ответственный за изучение иностранных языков. Когда-то привил сыну любовь к английскому, сейчас хочу пробудить мотивацию к изучению итальянского. Пока же смотрим все фильмы и сериалы на английском языке. Особенно, нравится «Stranger Things» в оригинальной озвучке — рекомендую!

К слову, во втором сезоне сериала «Папаньки» Егор таки будет делать с сыном уроки, но только по настоянию жены Светы. Актер признается, что в жизни он в отношении учебы жестче и серьезнее:

— Я, как и мой персонаж Егор, люблю поиграть с сыном. И даже разрешаю пропускать школу, особенно из-за гонок. Но я всё равно настаиваю на том, что сначала уроки, а потом всё остальное. Учиться — важно.

Также Егор рассказал, что на карантине сын успел удивить родителей:

— Лев недавно заявил, что хочет белые волосы! Жена прикалывается, а я ответил, что если он хочет так самовыражаться, то пусть. Только запретил экспериментировать дома. Ждем, пока откроются барбершопы и пойдем к профессионалу.

«Папаньки» — история о четырех друзьях, живущих в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме чисто мужских интересов, их объединяют две важные темы – воспитание детей и отношения со своими вторыми половинками. «Папаньки» часто попадают в забавные, порой нелепые и всегда очень «по-дизелевски» смешные ситуации, но в результате любовь и настоящая поддержка преодолевают все.

Смотрите Папаньки-2 уже скоро на телеканале СТБ!

Напомним,