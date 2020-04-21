Ведущий Нового канала прошел тест на коронавирус: Постоянно клонило в сон

Олег Кензов рассказал, зачем проверялся на опасную болезнь

Коронавирус не смотрит на статус и популярность. Им болеют медики, политики, голливудские актеры и даже члены королевских семей. Зная это, ведущий «Кохання на виживання» на Новом канале Олег Кензов решил протестироваться. Ведь несколько дней подряд у него были симптомы ОРВИ.

Полнедели плохо себя чувствую. Кашель, насморк, озноб, постоянно клонит в сон. Температуры нет, – рассказывает Олег сайту TV.UA. – Решил все-таки сдать тест на коронавирус, чтобы провериться.

Поначалу ведущий думал сделать экспресс-тест самостоятельно, купив его в аптеке. Однако решил перестраховаться, обратившись за помощью в частную клинику.

Я ожидал увидеть людей в скафандрах, в страшных костюмах, в противогазах, но ко мне приехала на дом медсестра и оделась прямо тут, – рассказывает Олег. – Я, конечно, в шоке, как подвергают риску медиков. Если у меня сейчас обнаружат коронавирус, это же зараза по всей квартире. Сегодня доктора и медсестры делают опасную работу.

К счастью, экспресс-тест оказался отрицательным. Ведущий «Кохання на виживання» предположил, что просто слишком легко оделся, когда недавно выходил из дома за продуктами.

По состоянию на 9:30, 21 апреля. За сутки в Украине лабораторно подтвердилось 415 новых случаев коронавируса, теперь общее количество заболевших превышает 6 тысяч. За все время пандемии выздоровели 367 пациентов, а умерли – 161. Во всем мире COVID-19 зарегистрирован почти у 2,5 миллиона человек.

Напомним,