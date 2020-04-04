Ведущий Нового канала побрил голову на карантине – фото
Ведущий Олег Кензов, сидя дома, решил кардинально сменить имидж
– Когда ситуация начинает развиваться немного не так, как ты распланировал, невольно приходит мысль, что какие-то вещи стоит пересмотреть и переосмыслить, – говорит Олег Кензов. – Нынешний период – отличный способ «обнуления». Смена имиджа – это тоже своего рода челлендж. Мир меняется, и мы должны это делать вместе с ним. Экспериментируйте, дерзайте, поверьте – оно того стоит. Жизнь любит смелых. Также это прекрасная возможность созидания. Я не стою на месте – создаю новые песни, пишу музыку, более того, уже запланирована премьера новой песни «Эй, диджей» в этом месяце.
Свободное время в изоляции певец и телеведущий проводит не только за музыкой, но и за играми. Олег исполнил свою детскую мечту и купил приставку.
– Я не лишен обычных человеческих слабостей, и в период карантина могу и в приставку поиграть, и книгу почитать, и сделать то, на что давно физически не хватало времени, – улыбается Кензов.
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