Ведущий Нового канала побрил голову на карантине – фото

Ведущий Олег Кензов, сидя дома, решил кардинально сменить имидж

Изоляция по-разному влияет на людей. Кто-то впадает в депрессию, кто-то занимается расхламлением дома, а кто-то меняет внешность в домашних условиях. Так, ведущий программы Нового канала «Кохання на виживання» шокировал своих фанатов прической. Олег Кензов побрил голову.

– Когда ситуация начинает развиваться немного не так, как ты распланировал, невольно приходит мысль, что какие-то вещи стоит пересмотреть и переосмыслить, – говорит Олег Кензов. – Нынешний период – отличный способ «обнуления». Смена имиджа – это тоже своего рода челлендж. Мир меняется, и мы должны это делать вместе с ним. Экспериментируйте, дерзайте, поверьте – оно того стоит. Жизнь любит смелых. Также это прекрасная возможность созидания. Я не стою на месте – создаю новые песни, пишу музыку, более того, уже запланирована премьера новой песни «Эй, диджей» в этом месяце.

Свободное время в изоляции певец и телеведущий проводит не только за музыкой, но и за играми. Олег исполнил свою детскую мечту и купил приставку.

– Я не лишен обычных человеческих слабостей, и в период карантина могу и в приставку поиграть, и книгу почитать, и сделать то, на что давно физически не хватало времени, – улыбается Кензов.

Но главное, говорит ведущий, уделять время близким. Чтобы после карантина отношения не стали «Коханням на виживання».

Напомним,