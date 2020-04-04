Вікна-новини на СТБ добавляет дневной выпуск
Когда ситуация в стране и мире меняется ежеминутно, для телезрителя еще важнее регулярно получать полную и достоверную информацию.
«Первое. Мы живем во времена, когда информация спасает жизнь. Буквально. Второе. Чем сложнее времена, тем ближе мы должны быть к нашему зрителю. Вот два пункта, по которым мы не могли не отреагировать на вызовы, которые изменили нашу с вашей жизнь. Выпуск «Вікон» в 14:30 – это концентрация честных профессиональных новостей, которые позволят нашим зрителям чувствовать себя еще увереннее в информационном шуме», – комментирует решение главный редактор программы «Вікна-новини» Владимир Павлюк.
Хронометраж дневного выпуска составит 20 минут.
Ведущие: Татьяна Высоцкая, Ольга Кучер, Яна Брензей.
Напомним,