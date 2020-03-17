Просто, вкусно и полезно: легкий салат по рецепту Татьяны Высоцкой

17 марта 2020 13:12 Александр Кива
Просто, вкусно и полезно: легкий салат по рецепту Татьяны Высоцкой
Ведущая Татьяна Высоцкая

С приходом весны хочется еще больше баловать организм полезными и легкими блюдами.

Татьяна Высоцкая, ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» и программы «Вікна-новини» на СТБ, поделилась рецептом салата, который поможет пополнить ваш витаминный запас. 10 минут – и все готово!  

Такой салат станет идеальным перекусом или дополнением к полноценному приему еды.

«Ничего уникального, но польза зашкаливает – клетчатка, кальций, масла авокадо и главное пикантный и такой необходимый для организма гранат. Рецепт очень простой! Нарежьте авокадо, разную зелень, например, вымытые листья салата. Накрошите фету – если для вас сыр кисловат, как для меня, тогда нарезайте мелкими кусочками. Для оригинальной кислинки и хорошего гемоглобина – посыпьте зернами граната. Добавьте специи по вкусу – я, например, люблю в салатах итальянские или прованские травы. Оливковое масло, соль – и все, приятного аппетита!», делится Татьяна.  

Читайте такжеСтала известна дата премьеры нового тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным на канале 1+1
Также ведущая отмечает, что в состав блюда можно добавить мясо или рыбу – но тогда салат будет менее легким.

Напомним, на СТБ стартовал второй сезон ток-шоу «Таємниці ДНК».  Премьерные выпуски проекта зрители могут увидеть по воскресенье — в 22:45.

Облако тегов

Татьяна Высоцкая рецепты Таємниці ДНК

Материалы по теме

Творожный завтрак с йогуртом за 10 минут (рецепт)
Еда и рецепты

Творожный завтрак с йогуртом за 10 минут (рецепт)
Ток-шоу Таємниці ДНК меняет время выхода в эфир
Анонсы на ТВ

Ток-шоу Таємниці ДНК меняет время выхода в эфир
Легкое и вкусное ризотто с белыми грибами от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Еда и рецепты

Легкое и вкусное ризотто с белыми грибами от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Украинские луковые оладьи (рецепт)
Еда и рецепты

Украинские луковые оладьи (рецепт)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK