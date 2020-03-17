Просто, вкусно и полезно: легкий салат по рецепту Татьяны Высоцкой

С приходом весны хочется еще больше баловать организм полезными и легкими блюдами.

Татьяна Высоцкая, ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» и программы «Вікна-новини» на СТБ, поделилась рецептом салата, который поможет пополнить ваш витаминный запас. 10 минут – и все готово!

Такой салат станет идеальным перекусом или дополнением к полноценному приему еды.

«Ничего уникального, но польза зашкаливает – клетчатка, кальций, масла авокадо и главное – пикантный и такой необходимый для организма гранат. Рецепт очень простой! Нарежьте авокадо, разную зелень, например, вымытые листья салата. Накрошите фету – если для вас сыр кисловат, как для меня, тогда нарезайте мелкими кусочками. Для оригинальной кислинки и хорошего гемоглобина – посыпьте зернами граната. Добавьте специи по вкусу – я, например, люблю в салатах итальянские или прованские травы. Оливковое масло, соль – и все, приятного аппетита!», – делится Татьяна.

Также ведущая отмечает, что в состав блюда можно добавить мясо или рыбу – но тогда салат будет менее легким.

Напомним, на СТБ стартовал второй сезон ток-шоу «Таємниці ДНК». Премьерные выпуски проекта зрители могут увидеть по воскресенье — в 22:45.