Таємниці ДНК 5 сезон 15 випуск від 19.11.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 15 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: 42-річна киянка Світлана Безнос звернулася до журналістів проєкту, бо почала бачити у своїх снах рідного брата, який просить жінку зустрітися. Але проблема в тому, що Світлана – прийомна дитина та нічого не знає ані про біологічну матір, ані про існування братів чи сестер! Журналісти, маючи на руках тільки імʼя кровної матері Світлани, почали пошуки жінки. І те, що вони про неї дізналися, шокувало всіх. Невже в біологічній родини Світлани є страшна спадкова хвороба, яка могла їй передатися? І чи дійсно в Світлани є рідний брат? Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 15 випуск від 19.11.2023.