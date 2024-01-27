Таємниці ДНК 5 сезон 15 випуск від 19.11.2023 дивитися онлайн

27 січня 2024 14:10 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Таємниці ДНК 5 сезон 15 випуск від 19.11.2023 дивитися онлайн
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 19.11.2023)
Пресслужба каналу СТБ

19 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 15 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 19.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 15 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: 42-річна киянка Світлана Безнос звернулася до журналістів проєкту, бо почала бачити у своїх снах рідного брата, який просить жінку зустрітися. Але проблема в тому, що Світлана – прийомна дитина та нічого не знає ані про біологічну матір, ані про існування братів чи сестер! Журналісти, маючи на руках тільки імʼя кровної матері Світлани, почали пошуки жінки. І те, що вони про неї дізналися, шокувало всіх. Невже в біологічній родини Світлани є страшна спадкова хвороба, яка могла їй передатися? І чи дійсно в Світлани є рідний брат? Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 15 випуск від 19.11.2023.

15 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Таємниці ДНК дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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