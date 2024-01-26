Таємниці ДНК 5 сезон 14 випуск від 12.11.2023 дивитися онлайн

26 січня 2024 14:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Таємниці ДНК 5 сезон 14 випуск від 12.11.2023 дивитися онлайн
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)
Пресслужба каналу СТБ

12 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 14 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 12.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 14 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: стосунки молодих Андрія та Лідії тривали недовго, проте їхнє кохання принесло в цей світ дівчинку Жанну. Проте Андрій був вимушений повернутися до законної дружини, а Лідія – лягти на довготривале лікування через численні епілептичні напади. А донька Жанна була покинута в дитячому будинку. Зараз 56-річний Андрій зізнається, що вже 34 роки картає себе за те, що покинув донечку. І хоче знайти її та попросити вибачення. Чи вдасться йому це? Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 14 випуск від 12.11.2023.

14 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Таємниці ДНК дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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