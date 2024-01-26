Таємниці ДНК 5 сезон 14 випуск від 12.11.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 14 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: стосунки молодих Андрія та Лідії тривали недовго, проте їхнє кохання принесло в цей світ дівчинку Жанну. Проте Андрій був вимушений повернутися до законної дружини, а Лідія – лягти на довготривале лікування через численні епілептичні напади. А донька Жанна була покинута в дитячому будинку. Зараз 56-річний Андрій зізнається, що вже 34 роки картає себе за те, що покинув донечку. І хоче знайти її та попросити вибачення. Чи вдасться йому це? Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 14 випуск від 12.11.2023.