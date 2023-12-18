Таємниці ДНК 5 сезон 13 випуск від 05.11.2023 дивитися онлайн

18 грудня 2023 18:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Таємниці ДНК 5 сезон 13 випуск від 05.11.2023 дивитися онлайн
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 05.11.2023)
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5 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 13 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 05.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 13 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: коли Анна та Віктор тільки познайомилися, чоловік одразу запропонував дівчині переїхати з тісної кімнати в гуртожитку до однієї з його квартир. Проте разом пара не мешкала. Невдовзі Віктор вирішив розірвати стосунки з Анною, однак дозволив жінці та їхній новонародженій донечці залишитися там жити й надалі. В проєкті Віктор розповів, що поставив умову Анні. Вона має зробити генетичну експертизу, щоб довести Віктору, що Міланка від нього. В нього є всі підстави вважати, що це може бути не так, адже за його словами Аня його зраджувала. Якщо ж Мілана не його донька, то вони разом з Анною мають виїхати з квартири Віктора. Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 13 випуск від 05.11.2023.

13 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Таємниці ДНК дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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