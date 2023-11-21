Таємниці ДНК 5 сезон 11 випуск від 22.10.2023 дивитися онлайн

21 листопада 2023 19:41 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Таємниці ДНК 5 сезон 11 випуск від 22.10.2023 дивитися онлайн
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 22.10.2023)
Пресслужба каналу СТБ

22 жовтня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 11 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 22.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 11 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: 48-річна Лариса з Кривого Рогу шукає біологічну родину. Приводом звернутися в проєкт стали дві трагічні події. Прийомна матір Лариси перед тим, як піти з життя, попросила доньку знайти кровну рідню. А коли на онкологію захворів старший син Лариси Іван, вона зрозуміла, що має дізнатися, які ще спадкові захворювання можуть спіткати її родину. Також Ларисі цікаво дізнатися, чи не є її сестрою таємнича незнайомка з Кривого Рогу. Знайомі розповідають, що в місті періодично бачать дуже схожу на Ларису жінку. Саме в проєкті Лариса дізнається, чи є вона її родичкою. Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 11 випуск від 22.10.2023.

11 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Таємниці ДНК дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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