Таємниці ДНК 5 сезон 11 випуск від 22.10.2023 дивитися онлайн

Дивіться в 11 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: 48-річна Лариса з Кривого Рогу шукає біологічну родину. Приводом звернутися в проєкт стали дві трагічні події. Прийомна матір Лариси перед тим, як піти з життя, попросила доньку знайти кровну рідню. А коли на онкологію захворів старший син Лариси Іван, вона зрозуміла, що має дізнатися, які ще спадкові захворювання можуть спіткати її родину. Також Ларисі цікаво дізнатися, чи не є її сестрою таємнича незнайомка з Кривого Рогу. Знайомі розповідають, що в місті періодично бачать дуже схожу на Ларису жінку. Саме в проєкті Лариса дізнається, чи є вона її родичкою. Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 11 випуск від 22.10.2023.