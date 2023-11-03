Таємниці ДНК 5 сезон 9 випуск від 08.10.2023 дивитися онлайн

3 листопада 2023 11:38 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Таємниці ДНК 5 сезон 9 випуск від 08.10.2023 дивитися онлайн
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 08.10.2023)
Пресслужба каналу СТБ

8 жовтня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 9 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 08.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: історії одразу двох героїв – Ігоря та Олексія. Ці чоловіки мають схожі долі. Рідна мати залишила їх в пологовому будинку, а звали її (судячи з документів) – Розалія Тарасенко. Ігор та Олексій виховувалися в різних інтернатах, поки випадково не зустрілися в дитячому таборі. Тоді то вони й зрозуміли, що можуть виявитися рідними братами. Ігор звернувся в проєкт Таємниці ДНК, щоб дізнатися, чи дійсно Олексій його рідний брат та де знаходиться Розалія Тарасенко. Що ж, немає такої людини, яку б не змогли знайти журналісти проєкту, тому просто зараз ви побачите результати розслідування! Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 9 випуск від 08.10.2023.

9 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Таємниці ДНК дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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