Таємниці ДНК 5 сезон 9 випуск від 08.10.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 9 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: історії одразу двох героїв – Ігоря та Олексія. Ці чоловіки мають схожі долі. Рідна мати залишила їх в пологовому будинку, а звали її (судячи з документів) – Розалія Тарасенко. Ігор та Олексій виховувалися в різних інтернатах, поки випадково не зустрілися в дитячому таборі. Тоді то вони й зрозуміли, що можуть виявитися рідними братами. Ігор звернувся в проєкт Таємниці ДНК, щоб дізнатися, чи дійсно Олексій його рідний брат та де знаходиться Розалія Тарасенко. Що ж, немає такої людини, яку б не змогли знайти журналісти проєкту, тому просто зараз ви побачите результати розслідування! Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 9 випуск від 08.10.2023.