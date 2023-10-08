Таємниці ДНК 5 сезон 7 випуск від 24.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 7 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: конфлікт свекрухи та невістки – це вічна тема, але сьогодні вона відкривається з нової сторони. Після загибелі чоловіка Віктора Олена залишилася одна з трьома дітьми. Молодший з яких, Богданчик, опинився в епіцентрі сімейної драми. Бабуся Ніна не вірить, що хлопчик – біологічна дитина її сина Віктора. Олена хоче нарешті поставити крапку у конфлікті зі свекрухою. Вона просить зробити генетичну експертизу, адже точно знає, що саме покійний Віктор є татом Богдана. Але чи так це насправді? Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 7 випуск від 24.09.2023.