Таємниці ДНК 5 сезон 7 випуск від 24.09.2023 дивитися онлайн

8 жовтня 2023 11:58 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Таємниці ДНК 5 сезон 7 випуск від 24.09.2023 дивитися онлайн
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 24.09.2023)
Пресслужба каналу СТБ

24 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 7 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 24.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: конфлікт свекрухи та невістки – це вічна тема, але сьогодні вона відкривається з нової сторони. Після загибелі чоловіка Віктора Олена залишилася одна з трьома дітьми. Молодший з яких, Богданчик, опинився в епіцентрі сімейної драми. Бабуся Ніна не вірить, що хлопчик – біологічна дитина її сина Віктора. Олена хоче нарешті поставити крапку у конфлікті зі свекрухою. Вона просить зробити генетичну експертизу, адже точно знає, що саме покійний Віктор є татом Богдана. Але чи так це насправді? Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 7 випуск від 24.09.2023.

7 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Таємниці ДНК дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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