Таємниці ДНК 5 сезон 16 випуск від 26.11.2023 дивитися онлайн

31 січня 2024 18:41 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Таємниці ДНК 5 сезон 16 випуск від 26.11.2023 дивитися онлайн
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 26.11.2023)
Пресслужба каналу СТБ

26 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 16 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон. 16 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон від 26.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожШпиталь: дивитися 4 серію онлайн
Дивіться у 16 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: Фатіма прийшла в проєкт, щоб дізнатися, чому 21 рік тому біологічна матір покинула її в пологовому будинку. Також дівчина, яка вже й сама мама, хоче дізнатися свою національність. Фатіма ніколи не була схожа на словʼянку, через що постійно зазнавала знущань зі сторони однолітків в школі. Фатіма розповіла, що однокласники обзивали її циганкою та чортом. Але як відреагує Фатіма, якщо виявиться, що вона дійсно з ромської родини? Та чи зможе витримати правду, яку дізнається про кровну матір? Ця історія розібʼє вам серце! Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 16 випуск від 26.11.2023.

16 випуск проєкту Таємниці ДНК 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Таємниці ДНК дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ телешоу Таємниці ДНК телешоу онлайн Таємниці ДНК 5 сезон відео Тетяна Висоцька

Матеріали на тему

Шпиталь: дивитися 4 серію онлайн
Серіали

Шпиталь: дивитися 4 серію онлайн
Шпиталь: дивитися 3 серію онлайн
Серіали

Шпиталь: дивитися 3 серію онлайн
Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн
Серіали

Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн
Шпиталь: дивитися 1 серію онлайн
Серіали

Шпиталь: дивитися 1 серію онлайн
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 19.11.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 19.11.2023)
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)
«єПитання»: Новий канал знімає другий сезон розважального шоу

«єПитання»: Новий канал знімає другий сезон розважального шоу
Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн

Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн

Популярне відео

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 19.11.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 19.11.2023)
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)
Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн

Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн
MÉLOVIN – лідер у глядацькому голосуванні в Європі: «Я написав пісню про наше музичне ДНК»

MÉLOVIN – лідер у глядацькому голосуванні в Європі: «Я написав пісню про наше музичне ДНК»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK