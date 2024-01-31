Таємниці ДНК 5 сезон 16 випуск від 26.11.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 16 випуску проєкту Таємниці ДНК 5 сезон: Фатіма прийшла в проєкт, щоб дізнатися, чому 21 рік тому біологічна матір покинула її в пологовому будинку. Також дівчина, яка вже й сама мама, хоче дізнатися свою національність. Фатіма ніколи не була схожа на словʼянку, через що постійно зазнавала знущань зі сторони однолітків в школі. Фатіма розповіла, що однокласники обзивали її циганкою та чортом. Але як відреагує Фатіма, якщо виявиться, що вона дійсно з ромської родини? Та чи зможе витримати правду, яку дізнається про кровну матір? Ця історія розібʼє вам серце! Дивіться онлайн Таємниці ДНК 5 сезон 16 випуск від 26.11.2023.