Ток-шоу Таємниці ДНК меняет время выхода в эфир

Ток-шоу «Таємниці ДНК» на СТБ меняет время выхода в эфир – теперь премьерные выпуски проекта зрители смогут увидеть по воскресеньям, в 22:00.

Читайте такжеТаємниці ДНК: Татьяна Высоцкая рассказала о 2 сезоне ток-шоу

В предстоящем выпуске, который выйдет в эфир 22.03, проект проведет масштабное расследование. За помощью к команде обратились волонтеры. Уже полгода в одной из больниц Запорожья лежит пациент, о котором ничего не известно. В Украину мужчину доставили из Италии – там его нашли без сознания с черепно-мозговой травмой просто на улице. Мужчина не помнил ни кто он, ни откуда, а возле него лежали документы на имя Владислав Клименко из Запорожья. В Украине его родных пытались найти и врачи, и правоохранители, но безуспешно.

Команда проекта провела тщательное расследование и отыскала его потенциальных родных. Действительно ли он – тот, кто указан в документах? Найдутся ли его близкие? И если тест ДНК окажется положительным, будут ли они готовы взять на себя заботу о частично парализованном родственнике без памяти? Смотрите в воскресенье, 22 марта, в 22:00 на СТБ.