Ток-шоу Таємниці ДНК меняет время выхода в эфир

17 марта 2020 08:00 Александр Кива
Ток-шоу Таємниці ДНК меняет время выхода в эфир
Ток-шоу Таємниці ДНК меняет время выхода в эфир

Ток-шоу «Таємниці ДНК» на СТБ меняет время выхода в эфир – теперь премьерные выпуски проекта зрители смогут увидеть по воскресеньям, в 22:00.

Читайте такжеТаємниці ДНК: Татьяна Высоцкая рассказала о 2 сезоне ток-шоу
Герои ток-шоу продолжат получать ответы на важные для себя вопросы и узнавать семейные тайны с помощью ДНК-теста.

В предстоящем выпуске, который выйдет в эфир 22.03, проект проведет масштабное расследование. За помощью к команде обратились волонтеры. Уже полгода в одной из больниц Запорожья лежит пациент, о котором ничего не известно. В Украину мужчину доставили из Италии – там его нашли без сознания с черепно-мозговой травмой просто на улице. Мужчина не помнил ни кто он, ни откуда, а возле него лежали документы на имя Владислав Клименко из Запорожья. В Украине его родных пытались найти и врачи, и правоохранители, но безуспешно.

Команда проекта провела тщательное расследование и отыскала его потенциальных родных. Действительно ли он – тот, кто указан в документах? Найдутся ли его близкие? И если тест ДНК окажется положительным, будут ли они готовы взять на себя заботу о частично парализованном родственнике без памяти? Смотрите в воскресенье, 22 марта, в 22:00 на СТБ.

Облако тегов

СТБ телешоу Таємниці ДНК

Материалы по теме

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 16.03.2020
Телешоу

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 16.03.2020
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 5 выпуске от 16.03.2020
Новости

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 5 выпуске от 16.03.2020
Холостяк-10: Макс Михайлюк рассказал о казусе при выборе подарка для своей бывшей девушки
Новости

Холостяк-10: Макс Михайлюк рассказал о казусе при выборе подарка для своей бывшей девушки
Ток-шоу Таємниці ДНК меняет время выхода в эфир
Анонсы на ТВ

Ток-шоу Таємниці ДНК меняет время выхода в эфир

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK