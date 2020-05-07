Олег Михайлюта из ТНМК снова на шоу Кто против блондинок?: Вернулся через 10 лет
Эксклюзив 7 мая 2020 14:00
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.05.2020)
пресс-служба
Звездный участник пришел в студию шоу, чтобы повторить свою победу.
«Кто против блондинок?» (Новый канал). Напомним, что десять лет назад певец победил «златовласок». Интересно, удалось ли ему на этот раз?Включайте шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) каждый вторник в 19:00.
Теперь игра стала более сложной, – говорит Олег. – Мне нравится принимать вызов девушек и баттлиться с ними, демонстрируя свои умения. Вот блондо-бомба София решила проверить мою пунктуальность. Признаюсь, я часто опаздываю. Я всегда стараюсь появляться вовремя, но, несмотря на это, мне часто приходится приносить свои извинения и испытывать дискомфорт за опоздание..
Но во время баттла с Софией певец, несмотря на препятствия, устроенные ведущей, все-таки оказался более пунктуальным!
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.05.2020) / пресс-служба
К сожалению, победа в этом баттле не помогла певцу попасть в суперфинал.
Расстроился, что проиграл, – говорит Олег. – Но я кайфонул от игры. Подготовлюсь и приду за реваншем!
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.05.2020) / пресс-служба
Напомним,