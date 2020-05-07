Олег Михайлюта из ТНМК снова на шоу Кто против блондинок?: Вернулся через 10 лет

Эксклюзив 7 мая 2020 14:00 Юлия Крутиева
Олег Михайлюта из ТНМК снова на шоу Кто против блондинок?: Вернулся через 10 лет
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.05.2020)
пресс-служба

Звездный участник пришел в студию шоу, чтобы повторить свою победу.

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Композитор и вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта во второй раз пришел посоревноваться с девушками в шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал). Напомним, что десять лет назад певец победил «златовласок». Интересно, удалось ли ему на этот раз?

Теперь игра стала более сложной, – говорит Олег. – Мне нравится принимать вызов девушек и баттлиться с ними, демонстрируя свои умения. Вот блондо-бомба София решила проверить мою пунктуальность. Признаюсь, я часто опаздываю. Я всегда стараюсь появляться вовремя, но, несмотря на это, мне часто приходится приносить свои извинения и испытывать дискомфорт за опоздание..
Но во время баттла с Софией певец, несмотря на препятствия, устроенные ведущей, все-таки оказался более пунктуальным!

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.05.2020) / пресс-служба
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Участникам надо было в голове считать секунды и определять правильное время. Нажимать на кнопку, когда отсчитали 5, 20, 30 секунд. В это время Олега отвлекала блондинка с 13-м размером груди. Но он собрался и сконцентрировался на игре. Видимо, поэтому и выиграл.

К сожалению, победа в этом баттле не помогла певцу попасть в суперфинал.

Расстроился, что проиграл, – говорит Олег. – Но я кайфонул от игры. Подготовлюсь и приду за реваншем!

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 05.05.2020) / пресс-служба
Включайте шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) каждый вторник в 19:00.

Напомним,

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