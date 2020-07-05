Олег Винник придерживался самоизолиции в другой стране: чем он занимался

5 июля 2020 14:00 Катерина Даниленко
Олег Винник придерживался самоизолиции в другой стране: чем он занимался
Певец Олег Винник
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Любимец украинских женщин Олег Винник на время ограничений связанных с пандемией вынужден был остаться в другой стране.

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В интервью для Кати Осадчей певец признался, что пандемия коронавируса настигла его в Германии, куда в марте он полетел по работе. Самоизолировался артист с пользой. Все свободное время он проводил в студии звукозаписи, готовя для поклонников новые хиты.

Так случилось, что я работал в студии в Германии. Через месяц после введения карантина я впервые вышел в парк и, честно говоря, так остановился возле водички... Эти цветы, как раз сирень расцвела, так пахнет... Я так стал и думаю: «Господи, там же какой-то карантин, а здесь все благоухает, цветет, так хорошо». Я понял, что жизнь – прекрасная вещь,
‒ рассказывает Винник.

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Вернуться домой исполнителю помог случай. Он попал на единственный рейс из Берлина в Киев.

Слава богу, пустили один единственный самолет из Берлина. Прилетел домой, мне еще померили температуру, почему-то она у меня была снижена. Мне сказали: «Олег Анатольевич, с пониженной в Украину можно заехать»,
‒ вспомнил музыкант.

Напомним,

 

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