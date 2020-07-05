Особняк Софии Ротару за миллион долларов: как живет певица

5 июля 2020 08:00 Катерина Даниленко
Особняк Софии Ротару за миллион долларов: как живет певица
Певица София Ротару
социальная сеть Instagram

72-летняя певица София Ротару привыкла проводить отпуск за границей с близкими родственниками, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в ее планы. Знаменитость отдыхает в своем шикарном загородном доме.

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Своим поклонниками исполнительница решила показать, как выглядит ее семейное гнездышко. Красочные кадры восхитили подписчиков Ротару.

Поместье под Киевом у артистки окружено рвом, чтобы недоброжелатели не могли за ней следить. Трехэтажный дом выполненный в модерном стиле, сочетая в себе искусственные и натуральные материалы. Архитектурный декор массивен, а цвет минималистичен.

Особняк Софии Ротару / социальная сеть Instagram

Певица также решила похвастаться садовым участком, который усыпан цветами, деревьями и различными кустарниками. В частности, возле дома звезды растут розы, гортензии и лилии.

Особняк Софии Ротару / социальная сеть Instagram

В комментариях юзеры похвалили артистку за хозяйственность и чувство стиля: «Это очень красиво», «Дом мечты», «Цветочный рай», «Вы великая женщина, поэтому заслужили такую красоту», «Очень стильно и со вкусом».

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К слову, особняк Ротару расположен в элитном поселке Пятихатки, что под Киевом. Стоимость дома оценивали свыше 1 млн долларов. Частная территория знаменитости занимает 2000 квадратных метров.

Напомним,

Особняк Софии Ротару / социальная сеть Instagram

Особняк Софии Ротару / социальная сеть Instagram

Особняк Софии Ротару / социальная сеть Instagram
 

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