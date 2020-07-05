Особняк Софии Ротару за миллион долларов: как живет певица
72-летняя певица София Ротару привыкла проводить отпуск за границей с близкими родственниками, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в ее планы. Знаменитость отдыхает в своем шикарном загородном доме.
Поместье под Киевом у артистки окружено рвом, чтобы недоброжелатели не могли за ней следить. Трехэтажный дом выполненный в модерном стиле, сочетая в себе искусственные и натуральные материалы. Архитектурный декор массивен, а цвет минималистичен.
Певица также решила похвастаться садовым участком, который усыпан цветами, деревьями и различными кустарниками. В частности, возле дома звезды растут розы, гортензии и лилии.
В комментариях юзеры похвалили артистку за хозяйственность и чувство стиля: «Это очень красиво», «Дом мечты», «Цветочный рай», «Вы великая женщина, поэтому заслужили такую красоту», «Очень стильно и со вкусом».
Напомним,
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