Наталка Карпа показала, как кормит грудничка в общественных местах: публика негодовала

4 июля 2020 18:00 Катерина Даниленко
Наталка Карпа показала, как кормит грудничка в общественных местах: публика негодовала
Певица Наталка Карпа с дочкой
социальная сеть Instagram

Певица Наталка Карпа решила пропагандировать грудное вскармливание необычным способом.

Читайте такжеЭкс-бойфренд Юлии Панковой подарил ей звезду с неба
Исполнительница опубликовала фото, на котором кормит свою 6-месячную дочь в общественном заведении во Львовской области. Молодая мама и подумать не могла, что данный снимок соберет неоднозначные отклики от поклонников.

В кадре звезда держит на руках малышку, прикладывая ее к груди. Рядом с ней сидит супруг, боец АТО Евгений Терехов. Женщина не может нарадоваться, что любимый наконец-то рядом.

Далеко не все фолловеры поняли посыл данного поста, многие возмутились, зачем подобные снимки публиковать в Сети. Певица не стала отмалчиваться и написала ответ под одним из комментариев.

Попробую объяснить. Мне бы очень хотелось пропагандировать грудное вскармливание, потому что много мам, которые рожают, когда бывают лактационные кризисы, просто машут руками и переходят на смеси... только самые настойчивые борются. Если сделать действительно культ ГВ, возможно это поможет женщинам не терять возможности давать своим малышам лучше то, что обеспечит им хороший иммунитет на всю жизнь,
‒ отметила знаменитость.

Певица Наталка Карпа с дочкой Златой и мужем Евгением Тереховым / социальная сеть Instagram

Читайте такжеАлла Пугачева растрогала Максима Галкина неожиданным сюрпризом
Молодая мама также добавила, что берет пример с голливудских звезд, которые не стесняются естественных процессов и несут их в массы.

Меня мотивировали западные девушки Эшли Грэм и Милла Йовович, которые не стесняются и выставляют фото, кормя своих чад. Они смело пропагандируют естественное,
‒ написала Наталка.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети фото новости Наталка Карпа грудное вскармливание

Материалы по теме

Не ем пустых калорий: Телеведущая Маричка Падалко призналась, как держит себя в форме
Новости

Не ем пустых калорий: Телеведущая Маричка Падалко призналась, как держит себя в форме
Публика негодовала: Известная певица показала, как кормит грудничка в общественных местах
Новости

Публика негодовала: Известная певица показала, как кормит грудничка в общественных местах
Евгения Симонова: Посмотрев «Афоню», я зарыдала от своей физиономии с маленькими глазками
Теленеделя

Евгения Симонова: Посмотрев «Афоню», я зарыдала от своей физиономии с маленькими глазками
Харрисон Форд: У меня хорошая наследственность
Теленеделя

Харрисон Форд: У меня хорошая наследственность

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку

Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK