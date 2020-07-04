Наталка Карпа показала, как кормит грудничка в общественных местах: публика негодовала

Певица Наталка Карпа решила пропагандировать грудное вскармливание необычным способом.

Исполнительница опубликовала фото, на котором кормит свою 6-месячную дочь в общественном заведении во Львовской области. Молодая мама и подумать не могла, что данный снимок соберет неоднозначные отклики от поклонников.

В кадре звезда держит на руках малышку, прикладывая ее к груди. Рядом с ней сидит супруг, боец АТО Евгений Терехов. Женщина не может нарадоваться, что любимый наконец-то рядом.

Далеко не все фолловеры поняли посыл данного поста, многие возмутились, зачем подобные снимки публиковать в Сети. Певица не стала отмалчиваться и написала ответ под одним из комментариев.

Попробую объяснить. Мне бы очень хотелось пропагандировать грудное вскармливание, потому что много мам, которые рожают, когда бывают лактационные кризисы, просто машут руками и переходят на смеси... только самые настойчивые борются. Если сделать действительно культ ГВ, возможно это поможет женщинам не терять возможности давать своим малышам лучше то, что обеспечит им хороший иммунитет на всю жизнь,

‒ отметила знаменитость.

Певица Наталка Карпа с дочкой Златой и мужем Евгением Тереховым / социальная сеть Instagram

Молодая мама также добавила, что берет пример с голливудских звезд, которые не стесняются естественных процессов и несут их в массы.

Меня мотивировали западные девушки Эшли Грэм и Милла Йовович, которые не стесняются и выставляют фото, кормя своих чад. Они смело пропагандируют естественное,

‒ написала Наталка.

Напомним,