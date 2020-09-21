Любовь с ароматом кофе: чем удивит зрителей новая романтическая история о любви

21 сентября 2020 12:20 Юлия Крутиева
Любовь с ароматом кофе: чем удивит зрителей новая романтическая история о любви
Дана Абызова и Тимофей Каратаев
пресс-служба канала СТБ

Каждую пятницу в 19:00 зрителей телеканала СТБ ждут романтические истории о любви. Одна из таких - сериал «Любовь с ароматом кофе».

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25 сентября состоится премьера сериала «Любовь с ароматом кофе» от режиссера Олега Туранского. По сюжету красавица Аля – мать-одиночка, работает баристой и воспитывает 5-ти летнего сына. Бывший парень бросил ее одну с ребенком. Девушка долго никакого не подпускала к себе, пока не встретила состоятельного парня Гошу. И впервые за долгое время подумала, что он тот мужчина, с которым можно шагать по жизни легко и просто. 

Но Гоша бросает девушку. В это самое время Аля встречает друга Гоши Костю. Который предлагает ей сделку – сыграть роль его несносной, бесцеремонной невесты, чтобы семья перестала думать о женитьбе Кости. Но все идет не по плану…

Сериал о любви. Девушка, которая работает бариста в одном из лучших кафе города, разочаровывается в любви. Но она еще не знает, что судьба таким образом готовит встречу с любовью всей ее жизни, - делится режиссер. - Сериал зацепит тем, что актеры нашего проекта не оставят зрителей равнодушными своей невероятной игрой. К тому же, это не типичная мелодрама, а романтическая история с элементами комедии.

Герои сериала Любовь с ароматом кофе / пресс-служба канала СТБ
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В сериале «Любовь с ароматом кофе» будет много красивых киевских локаций: кафе на Воздвиженке, ресторан Прага, City beach club в Оушен плазе, стильные квартирные интерьеры. И прекрасная операторская работа, чтобы это все показать.

Также режиссер Олег Туранский поделился своим видением любви.

О любви можно говорить бесконечно, но если вкратце, то это вибрация и доверие между двумя людьми. Тот опыт и те чувства, которые испытали в жизни, они могут вместе разделит, - говорит режиссер Олег Туранский. - И, конечно, капелька страсти, романтики, честности, благородства и морали. Этим насыщенны и наши персонажи тоже. Они проявляют это в истории.

Герои сериала Любовь с ароматом кофе / пресс-служба канала СТБ
Напомним, 

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