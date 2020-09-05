Сериалы 2020: что покажет канал ICTV осенью

К сезону осенних премьер ICTV подготовил настоящую героическую сагу, где появятся сразу все любимые персонажи популярных проектов и новые отважные герои.

Серию премьер телеканал объединил под названиемВселенная Героев. Какие именно персонажи появятся в новом сезоне, читайте в нашем материале.

«Во многих сформировалось стойкое ощущение, что Герои могут быть только зарубежными. А на самом же деле есть Свои герои! ICTV всегда был местом, где жили герои, и сейчас мы хотим подчеркнуть это. Мы хотим, чтобы наш зритель идентифицировал телеканал как Вселенную героев. Наши новости спасут мир, вовремя проинформировав и предупредив телезрителей, наши герои поймают и накажут всех плохих парней, наш юмор не даст умереть от грусти», – презентует новый сезон управляющая директор телеканала ICTV Анастасия Штейнгауз.

Дизель-пятница

Новый сезон ICTV стартовал 28 августа с драйвовой Дизель-пятници – зрители увидели сразу три премьерные показа команды «Дизель»: новый юмористический выпуск «Дизель Шоу» с первого посткарантинного концерта в Одессе, 8 сезон скетчкома «На Троих» и 2 сезон сериала «Выжить любой ценой».

Новые шутки из одесского концерта «Дизель» телеканал будет транслировать каждую пятницу в выпусках в 20:10: 28 августа, 4 сентября и 11 сентября.

Сериал «Пес»

С 7 сентября телеканал порадует новыми сериями «Пса». Детективы снова бросятся с головой в водоворот событий ради разоблачения криминальных схем и поиска преступников. В главных ролях все знакомые персонажи: Никита Панфилов, Михаил Жонин, Ольга Олексий, Андрей Саминин и овчарка Мухтар.

Какие изменения произойдут в новом сезоне, актеры не признаются. «Колоссальных изменений, что у Макса вдруг вырастут волосы или он сойдет с ума – нет, такого не ждите. Единственное, в новом сезоне Макс будет посуровей, чем обычно. И дела, с которыми работать придется, – тоже посерьезней. Но веселье тоже будет, без этого уже никак. Ждите свадьбу, шутки и хорошее настроение», – анонсирует новый сезон исполнитель главной роли Никита Панфилов.

«Казаки. Абсолютно лживая история»

Канал покажет уникальный комедийный сериал о казаках - «Казаки. Абсолютно лживая история». Масштабный костюмированный проект еще до выхода на экраны окрестили «Пиратами Карибского моря» по-украински, ведь здесь и героические приключения Средневековья, и поиск сокровищ с отважными боями, и удивительная история любви. А в главных ролях в ленте, снятой при поддержке Министерства культуры, появятся настоящие звезды современности: Юрий Дьяк, Андрей Исаенко, Михаил Гаврилов, Остап Ступка, Георгий Делиев, Михаил Кукуюк, Лариса Руснак.

«Доброволец»

Точно найдет своего зрителя экшн-сериал «Доброволец», что снимали при поддержке Украинского культурного фонда. Это 6-серийная история-детектив о бывшем добровольце, который пытается адаптироваться к мирной жизни, одновременно разоблачает преступный сговор и предупреждает теракт.

Режиссером сериала стал известный по «Киборгам» Ахтем Сеитаблаев, а продюсером впервые – Игорь Кондратюк. Главную роль в новой патриотической ленте воплотит актер ветеран АТО Олег Шульга.

«Коп из прошлого»

Среди героев-полицейских ICTV появится новый страж порядка – всемирно известный «Коп из прошлого». Главный персонаж иронического детектива «прибудет» с лихих 90-х и покажет, как быстро вывести преступников на чистую воду. Многосерийка, снятая по мотивам популярного сериального формата, который смотрит весь мир, расскажет о приключениях полицейского, который очнулся после комы в современном мире, а мыслями остался в прошлом.

Главную роль исполнит Дмитрий Суржиков: «Лента будет украиноязычной, а это уже и есть главная самобытность сериала. Глазами моего персонажа полицейского Долина, который буквально проспал четверть века, мы покажем, как изменилась наша страна и изменилась вообще. Мы покажем, как изменились реалии нашей жизни за 25 лет. И эти различия раскроем через отношения двух полицейских-напарников, которые представляют разные эпохи».

Напомним,