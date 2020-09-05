Сериалы 2020: что покажет канал ICTV осенью
К сезону осенних премьер ICTV подготовил настоящую героическую сагу, где появятся сразу все любимые персонажи популярных проектов и новые отважные герои.
«Во многих сформировалось стойкое ощущение, что Герои могут быть только зарубежными. А на самом же деле есть Свои герои! ICTV всегда был местом, где жили герои, и сейчас мы хотим подчеркнуть это. Мы хотим, чтобы наш зритель идентифицировал телеканал как Вселенную героев. Наши новости спасут мир, вовремя проинформировав и предупредив телезрителей, наши герои поймают и накажут всех плохих парней, наш юмор не даст умереть от грусти», – презентует новый сезон управляющая директор телеканала ICTV Анастасия Штейнгауз.
Дизель-пятница
Новый сезон ICTV стартовал 28 августа с драйвовой Дизель-пятници – зрители увидели сразу три премьерные показа команды «Дизель»: новый юмористический выпуск «Дизель Шоу» с первого посткарантинного концерта в Одессе, 8 сезон скетчкома «На Троих» и 2 сезон сериала «Выжить любой ценой».
Новые шутки из одесского концерта «Дизель» телеканал будет транслировать каждую пятницу в выпусках в 20:10: 28 августа, 4 сентября и 11 сентября.
Сериал «Пес»
Какие изменения произойдут в новом сезоне, актеры не признаются. «Колоссальных изменений, что у Макса вдруг вырастут волосы или он сойдет с ума – нет, такого не ждите. Единственное, в новом сезоне Макс будет посуровей, чем обычно. И дела, с которыми работать придется, – тоже посерьезней. Но веселье тоже будет, без этого уже никак. Ждите свадьбу, шутки и хорошее настроение», – анонсирует новый сезон исполнитель главной роли Никита Панфилов.
«Казаки. Абсолютно лживая история»
Канал покажет уникальный комедийный сериал о казаках - «Казаки. Абсолютно лживая история». Масштабный костюмированный проект еще до выхода на экраны окрестили «Пиратами Карибского моря» по-украински, ведь здесь и героические приключения Средневековья, и поиск сокровищ с отважными боями, и удивительная история любви. А в главных ролях в ленте, снятой при поддержке Министерства культуры, появятся настоящие звезды современности: Юрий Дьяк, Андрей Исаенко, Михаил Гаврилов, Остап Ступка, Георгий Делиев, Михаил Кукуюк, Лариса Руснак.
«Доброволец»
Точно найдет своего зрителя экшн-сериал «Доброволец», что снимали при поддержке Украинского культурного фонда. Это 6-серийная история-детектив о бывшем добровольце, который пытается адаптироваться к мирной жизни, одновременно разоблачает преступный сговор и предупреждает теракт.
Режиссером сериала стал известный по «Киборгам» Ахтем Сеитаблаев, а продюсером впервые – Игорь Кондратюк. Главную роль в новой патриотической ленте воплотит актер ветеран АТО Олег Шульга.
«Коп из прошлого»
Главную роль исполнит Дмитрий Суржиков: «Лента будет украиноязычной, а это уже и есть главная самобытность сериала. Глазами моего персонажа полицейского Долина, который буквально проспал четверть века, мы покажем, как изменилась наша страна и изменилась вообще. Мы покажем, как изменились реалии нашей жизни за 25 лет. И эти различия раскроем через отношения двух полицейских-напарников, которые представляют разные эпохи».
Напомним,