На канале ТЕТ крутое кино каждый день

5 сентября 2020 13:30 Юлия Крутиева
На канале ТЕТ крутое кино каждый день
На канале ТЕТ крутое кино каждый день
пресс-служба

На следующей неделе ТЕТ приготовил лучшие хиты для своих телезрителей. Каждый день в 21:15 новая увлекательная история.

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В понедельник в 21:15 на ТЕТ покажут легендарный художественный фильм «Пятый элемент». На Землю летит огромная черная планета, которая столкнется с ней уже через несколько дней и уничтожит все живое. Спасти планету и союз галактик может только Корбен Даллас – бывший супер-полицейский, сегодняшний неудачник и таксист. Он должен найти и привести в храм Лилу – Пятый элемент. Только так у Земли будет шанс остаться на карте Солнечной системы.

Классика Люка Бессона, невероятные Мила Йовович и Брюс Уиллис в главных ролях гарантируют замечательный вечер.

Во вторник в 21:15 телезрители увидят фильм «Леон-киллер». Наемный убийца Леон равнодушен не только к судьбе своих жертв, но и к собственной. Он живет замкнуто, ничем не интересуется и лишь изредка отвлекается на выполнение очередного "заказа". В свободное от убийств время Леон ухаживает за своим любимым комнатным растением и ходит в кино, преимущественно на мюзиклы. И одна маленькая девочка изменит его жизнь навсегда.

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В среду в 21:15 на ТЕТ захватывающая лента «Особое мнение». В 2054 появилась программа, которая определяет убийцу до того, как он совершил убийство. Программа работала без ошибок, пока руководитель преступного отдела сам не попал на скамью подсудимых. Программа обвинила его в убийстве человека, с которым он даже не был знаком. Теперь Джон вынужден скрываться от своих коллег и искать способ доказать ошибку программы.
 
В четверг в 21:15 зрители ТЕТ посмотрят фильм «Мексиканец». Джимми Веллбах попал в беду. С одной стороны – предводитель его бывшей банды требует, чтобы Джимми уехал в Мексику и привез легендарный пистолет «Мексиканец». С другой стороны, его девушка, которую раздражает нерешительность Джимми и которая требует от него выхода из банды...

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А в пятницу ТЕТ еще раз восхитит всех изумительной игрой Леонардо Ди Каприо. В 21:15 на ТЕТ покажут фильм «Выживший». Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных просторах американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду, покоритель новых земель Джон Фицджеральд предает друга и оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно оружие – его сила воли. Он готов бросить вызов природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить.

Смотрите захватывающие фильмы с понедельника по пятницу на ТЕТ!

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