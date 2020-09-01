На канале 2+2 стартовала обновленная программа Спецкор

Вчера, 31 августа, на канале 2+2 в эфир вышли обновленные новости Спецкор.

Постоянные ведущие Александр Моторный и Руслан Ярмолюк теперь будут вести программу в новой студии. Кроме того, проект Спецкор изменил логотип и визуальное оформление эфира.

Скоро будет 10 лет, как на канале 2+2 существует собственная информационная программа, шесть из которых наши зрители знают новости на 2+2 под брендом «Спецкор». Это всегда прямой эфир, и всегда информация, которую наша команда пропускает через себя, считает и называет: исключительной, достойной внимания наших зрителей. Мы понимаем ценность зрительского доверия и осознаем, что информация – это настоящее оружие, которое должно прежде всего защитить и обезопасить. "Знать – значит быть вооруженным" – этот тезис в проморолике «Спецкора» к новому сезону появился не случайно. Это то, что наша команда всегда считала самым главным в своей работе и с чем мы выходим к зрителям в новом сезоне, – комментирует Александр Моторный, шеф-редактор и ведущий проекта. – Мы не собираемся сбавлять обороты, продолжаем держать руку на пульсе, чтобы каждый вечер зрители 2+2 вовремя узнавали только проверенную и надежную, заслуживающую их внимания, самую важную информацию. Победим!

Напомним, что «Спецкор» – это уникальный информационный проект, в котором ведущие также являются корреспондентами с многолетним опытом работы в горячих точках. Каждую неделю Александр Моторный и Руслан Ярмолюк сменяют друг друга в студии программы, чтобы оперативно сообщать про актуальные новости с места событий.

Самые горячие новости, о которых должен знать каждый, – в информационной программе «Спецкор» с понедельника по пятницу в 18:15 на телеканале 2+2.