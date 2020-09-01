Мамахохотала: известна дата премьеры нового сезона юмористического шоу на НЛО TV

1 сентября 2020 17:00 Юлия Крутиева
Мамахохотала: известна дата премьеры нового сезона юмористического шоу на НЛО TV
Новый сезон шоу Мамахохотала
пресс-служба

Телеканал НЛО TV плавно входит в новый осенний сезон 2020.

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В эфир телеканала уже вышли западные сериалы «Спецназовцы», «Касл», «Новобранец», а на очереди – премьера нового сезона шоу «Мамахохотала».

Шестого сентября в 16:00 на телеканале НЛО TV стартует новый сезон юмористического шоу «Мамахохотала».

Наши зрители всегда особенно ждут проекты собственного производства. И шоу «Мамахохотала» – не исключение. Ребята развлекают и заряжают зрителей почти с самого начала существования НЛО TV, и шоу «Мамахохотала» до сих пор является одним из любимых для нашей аудитории. Юмор – сложное поле, но наши актеры играют на нем ловко, не сбавляя обороты. Будут свежий юмор и новые форматы внутри шоу, поэтому не пропустите старт!
 – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

Новый сезон шоу Мамахохотала / пресс-служба

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Что же ждет зрителей в новом сезоне? Изменения в мире не прошли мимо героев шоу «Мамахохотала», им пришлось столкнуться друг с другом и провести время вместе. А что из этого вышло – уже скоро можно будет увидеть в эфире.

Пережила ли любовь Вани и Люды самоизоляцию? Смогли ли найти общий язык Аня и Женя? Сколько миниатюр успели написать Игорь и Леша Ревы? Что изменилось в отношениях бабки и деда? С кем проводит время Валерчик, и как дела у Ва-Вадика? Новый сезон ответит на эти вопросы, рассмешит и покажет жизнь с разных, но таких знакомых сторон.

Актуальные шутки, повседневные ситуации, новые образы и первый в истории интерактивный номер, в котором зритель сам выбирает, что будет дальше.

Новый сезон «Мамахохотала» по воскресеньям в 16:00 на телеканале НЛО TV.

Напомним,

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