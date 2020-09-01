Ведущий Нового канала Макс Узол освоил новую опасную профессию: Каково это – кормить крокодилов?

Эксклюзив 1 сентября 2020 14:40 Юлия Крутиева
Ведущий Нового канала Макс Узол освоил новую опасную профессию: Каково это – кормить крокодилов?
Ведущий Макс Узол
пресс-служба Нового канала

Ведущий Максим Узол освоил новую профессию на Маврикии.

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Проект «У кого больше?», который 31 августа вышел на Новом канале, превратил супругов Олю Манько и Максима Узола в соперников. Первой страной, в которой ведущие пытались заработать как можно больше денег, стал Маврикий. Чтобы усложнить задачу Максиму, Оля подобрала для него работу в местном зоопарке – супруг ведущей на день стал кормильщиком крокодилов!

Макс Узол стал кормильщиком крокодилов / пресс-служба Нового канала

Эта работа действительно опасна: если вы опустите руку над вольером в неподходящий момент, можете с ней попрощаться – крокодил умеет прыгать на три метра в высоту! Если покормить рептилию с руки, в лучшем случае можно получить шесть серьезных и глубоких ран, в худшем – лишиться кисти. Поэтому главной задачей Максима было внимательно следить за своим опытным напарником.

Оля, наверное, думала, что испугает меня крокодилами, но как бы не так! Мне даже не пришлось лезть к ним в вольер, их уже убрали до меня, – радуется ведущий. – В какой-то момент даже показалось, что кормить крокодилов – лучшая работа в мире!

Макс Узол стал кормильщиком крокодилов / пресс-служба Нового канала

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Как же происходит сам процесс? Вам нужно надеть куски мяса (птицу или говядину) на нитку и натянуть ее так, чтобы пища оказалась в вольере. Маленьких крокодилов кормят с удочки – их надо дразнить, заставлять двигаться и отрабатывать инстинкты. А мясо они едят уже на третий день после рождения.

Макс Узол стал кормильщиком крокодилов / пресс-служба Нового канала

Помогла ли опасная работа Максиму Узолу победить, вы можете узнать, посмотрев 1 выпуск проект «У кого больше?». А новые выпуски реалити – по понедельникам в 19.00 на Новом канале.

Напомним,

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