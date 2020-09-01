Ведущий Нового канала Макс Узол освоил новую опасную профессию: Каково это – кормить крокодилов?
Ведущий Максим Узол освоил новую профессию на Маврикии.
Эта работа действительно опасна: если вы опустите руку над вольером в неподходящий момент, можете с ней попрощаться – крокодил умеет прыгать на три метра в высоту! Если покормить рептилию с руки, в лучшем случае можно получить шесть серьезных и глубоких ран, в худшем – лишиться кисти. Поэтому главной задачей Максима было внимательно следить за своим опытным напарником.
Оля, наверное, думала, что испугает меня крокодилами, но как бы не так! Мне даже не пришлось лезть к ним в вольер, их уже убрали до меня, – радуется ведущий. – В какой-то момент даже показалось, что кормить крокодилов – лучшая работа в мире!
Помогла ли опасная работа Максиму Узолу победить, вы можете узнать, посмотрев 1 выпуск проект «У кого больше?». А новые выпуски реалити – по понедельникам в 19.00 на Новом канале.
Напомним,