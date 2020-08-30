На канале ТЕТ захватывающие мультфильмы каждый день
ТЕТ показывает хиты кинематографа каждый день в 21:15
В понедельник в 21:15 покажут «Гадкий Я».
Мультфильм расскажет про то, как крупнейшая египетская пирамида оказалась украдена. Для Грю провернуть такое дело — это обычный вторник.
Его маленькие миньоны помогают ему во всех злых делах. Благодаря этому Грю ежедневно появляется в новостях как самый легендарный злодей среди всех злодеев.
Но ему этого недостаточно: теперь Грю готовит план суперкражи.
Во вторник в 21:15 на ТЕТ зрители посмотрят «Гадкий Я 2».
В среду в 21:15 на ТЕТ покажут заключительную часть трилогии «Гадкий Я 3».
На этот раз у Грю проблемы. Последнее дело он не смог выполнить и его устранили. Семейство осталось без кормильца, и бывший злодей ищет какие-то способы подзаработать. Внезапно в жизни Грю появляется весточка о том, что его в гости приглашает брат-близнец Дрю, о котором он никогда не слышал. Дрю предлагает брату пойти всего на одно дело вместе с ним.
Уже в четверг в 21:15 на ТЕТ зрители смогут насладиться мультфильмом «Миньоны».
После ряда разочарований Кевин, Стюарт и Боб прекратили поиски очередных хозяев, устроившись в Антарктиде. Со временем снег и лед троице надоели и наконец друзья решили найти нового злодея. Они успевают к началу конференции злых сил, где на конкурсной основе отбираются помощники для амбициозной Скарлетт Оверкилл.
Ну а в пятницу на ТЕТ покажут мультфильм «Тайная жизнь домашних животных».
Не пропустите захватывающие мультфильмы, включайте ТЕТ каждый день, чтобы увидеть все приключения героев.