На канале ТЕТ захватывающие мультфильмы каждый день

ТЕТ показывает хиты кинематографа каждый день в 21:15

На следующую неделю телеканал ТЕТ приготовил для своих зрителей незабываемые приключения героев мультфильмов.

В понедельник в 21:15 покажут «Гадкий Я».

Мультфильм расскажет про то, как крупнейшая египетская пирамида оказалась украдена. Для Грю провернуть такое дело — это обычный вторник.

Его маленькие миньоны помогают ему во всех злых делах. Благодаря этому Грю ежедневно появляется в новостях как самый легендарный злодей среди всех злодеев.

Но ему этого недостаточно: теперь Грю готовит план суперкражи.

Во вторник в 21:15 на ТЕТ зрители посмотрят «Гадкий Я 2».

Суперзлодей остается суперзлодеем даже после того, как становится папой трех маленьких девочек. Но сейчас не до коварных планов, армия Грю под угрозой. По одному исчезают его верные миньоны. Вора, конечно, можно понять — каждый мечтает, чтобы у него были такие помощники. С ними можно воплотить любой сумасшедший план в реальность. Но Грю должен прекратить это безобразие!

В среду в 21:15 на ТЕТ покажут заключительную часть трилогии «Гадкий Я 3».

На этот раз у Грю проблемы. Последнее дело он не смог выполнить и его устранили. Семейство осталось без кормильца, и бывший злодей ищет какие-то способы подзаработать. Внезапно в жизни Грю появляется весточка о том, что его в гости приглашает брат-близнец Дрю, о котором он никогда не слышал. Дрю предлагает брату пойти всего на одно дело вместе с ним.

Уже в четверг в 21:15 на ТЕТ зрители смогут насладиться мультфильмом «Миньоны».

После ряда разочарований Кевин, Стюарт и Боб прекратили поиски очередных хозяев, устроившись в Антарктиде. Со временем снег и лед троице надоели и наконец друзья решили найти нового злодея. Они успевают к началу конференции злых сил, где на конкурсной основе отбираются помощники для амбициозной Скарлетт Оверкилл.

Ну а в пятницу на ТЕТ покажут мультфильм «Тайная жизнь домашних животных».

Жизнь терьера Макса, любимчика судьбы, кардинально меняется. Его хозяйка Кэти приносит домой дворняжку по имени Дюк, которую она забрала из приюта. Но Макс и Дюк должны забыть о ссорах, потому что узнают, что белый кролик Снежок — предводитель армии животных, выброшенных на улицу, хочет отомстить всем домашним питомцам и их хозяевам...

Не пропустите захватывающие мультфильмы, включайте ТЕТ каждый день, чтобы увидеть все приключения героев.