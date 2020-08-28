Країна У 2.0: Загорецька Людмила Степанівна появится в эфире ТЕТ с отдельным скетчем
Уже 14 сентября телезрители телеканала ТЕТ увидят в эфире обновленный скетчком "Страна У 2.0".
Действия скетча, в котором парни исполнили главные роли, происходят в машине или возле машины. Дело в том, что герой Виктора Розового покупает себе автомобиль, можно даже сказать: верного друга, кормильца, а иногда машина выступает домом.
Вемуна Виктор Филипп поделился подробностями о своем персонаже и тонкостями работы над скетчкомом:
Мой герой вырос в маленьком городке Судовая Вишня во Львовской области. Он самый обычный "западенский" парень, чего не скажешь о нем при первой встрече (улыбается). Он спокойный, рассудительный, с трезвым взглядом на жизнь. Если честно, мне показалось, что работа над телевизионным скетчкомом немного сложнее. Ведь нужно прорабатывать персонажа усердней, а на сцене «Лиги смеха» можно просто обозначить и от этого миниатюра или постановка не станет менее смешной.
А Виктор Розовий рассказал почему ему было комфортно сниматься и поделился смешной историей со съемок:
Під час зйомок «Країни У 2.0» мені було комфортно, адже я розумів сценарій, оскільки ми самі його і написали. На зйомках була купа смішних моментів. Одного разу після знімального дня, повністю загримовані і в костюмах, ми поїхали до центра Києва. Грим і костюми були такими, ніби нам дали тягла (побили). Ото був сміх.
Посмотреть скетч с самыми смешными парнями в главных ролях и насладиться отборными шутками на актуальные темы телезрители смогут уже с 14 сентября в 19:15 в эфире ТЕТ.
Напомним,