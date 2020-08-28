Країна У 2.0: Загорецька Людмила Степанівна появится в эфире ТЕТ с отдельным скетчем

28 августа 2020 13:35 Юлия Крутиева
Країна У 2.0: Загорецька Людмила Степанівна появится в эфире ТЕТ с отдельным скетчем
Країна У 2.0: Загорецька Людмила Степанівна появится в эфире ТЕТ с отдельным скетчем
пресс-служба

Уже 14 сентября телезрители телеканала ТЕТ увидят в эфире обновленный скетчком "Страна У 2.0".

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Юмористы, которых вся Украина знает из-за первенства в общенациональном чемпионате юмора «Лига смеха» и особенном стиле шутить на актуальные темы, появятся в эфире с отдельным скетчем. Да-да, речь идет о команде «Загорецька Людмила Степанівна» в своем золотом составе с Виктором Розовым, Святославом Антиповым и Виктором Филиппом.

Действия скетча, в котором парни исполнили главные роли, происходят в машине или возле машины. Дело в том, что герой Виктора Розового покупает себе автомобиль, можно даже сказать: верного друга, кормильца, а иногда машина выступает домом.

Вемуна Виктор Филипп поделился подробностями о своем персонаже и тонкостями работы над скетчкомом:

Мой герой вырос в маленьком городке Судовая Вишня во Львовской области. Он самый обычный "западенский" парень, чего не скажешь о нем при первой встрече (улыбается). Он спокойный, рассудительный, с трезвым взглядом на жизнь. Если честно, мне показалось, что работа над телевизионным скетчкомом немного сложнее. Ведь нужно прорабатывать персонажа усердней, а на сцене «Лиги смеха» можно просто обозначить и от этого миниатюра или постановка не станет менее смешной.

А Виктор Розовий рассказал почему ему было комфортно сниматься и поделился смешной историей со съемок:

Під час зйомок «Країни У 2.0» мені було комфортно, адже я розумів сценарій, оскільки ми самі його і написали. На зйомках була купа смішних моментів. Одного разу після знімального дня, повністю загримовані і в костюмах, ми поїхали до центра Києва. Грим і костюми були такими, ніби нам дали тягла (побили). Ото був сміх.

Посмотреть скетч с самыми смешными парнями в главных ролях и насладиться отборными шутками на актуальные темы телезрители смогут уже с 14 сентября в 19:15 в эфире ТЕТ.

Напомним,

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