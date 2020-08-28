Лига смеха: стала известна дата премьеры новых выпусков проекта

28 августа 2020 09:45 Юлия Крутиева
Лига смеха: стала известна дата премьеры новых выпусков проекта
«1+1» покажет премьерные выпуски «Лиги смеха»
пресс-служба канала 1+1

4 сентября в 20:45 на 1+1 состоится премьера новых выпусков "Лиги смеха" от студии Квартал 95.

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Канал 1+1 покажет второй этап Чемпионата страны по юмору проекта «Лиги смеха», тренерами которого стали Надежда Дорофеева, Станислав Боклан, Дантес, Гарик Бирча, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин и Наталья Могилевская. Ведущий - Евгений Кошевой.

В составе команд-участниц этого сезона «Лиги смеха» произошли изменения, вызванные пандемией COVID-19. Так, вместо белорусской команды «Короли турбаз» в проект вернулась «Моя провинция», которая ранее оставила игру. Тренером винницкой команды «Моя провинция» стала певица Наталья Могилевская. А какие именно команды выступят в первом эфире «1+1», станет известно уже совсем скоро.

«1+1» покажет премьерные выпуски «Лиги смеха» / пресс-служба канала 1+1
Также создатели проекта изменили правила судейства - выступления команд оценивают только те тренеры, которые не участвуют в самой игре со своей командой. Кроме того, во втором этапе «Лиги смеха» команды не покидают проект, а борются за Тотем, который поможет им не выбыть в следующей игре.

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Отметим, съемки второго этапа «Лиги смеха» состоялись на столичном Певческом поле – под открытым небом и с соблюдением требований адаптивного карантина. В частности, зрители сидели через одно место, а организаторы обеспечили их яркими масками и перчатками.

«1+1» покажет премьерные выпуски «Лиги смеха» / пресс-служба канала 1+1
Напомним, 

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