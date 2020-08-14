Новый телесезон 2020 на ТЕТ: ваши любимые фильмы ежедневно

14 августа 2020 18:10 Юлия Крутиева
Новый телесезон 2020 на ТЕТ: ваши любимые фильмы ежедневно
Новый телесезон 2020 на ТЕТ: ваши любимые фильмы ежедневно
пресс-служба

17 августа на ТЕТ начинается новый сезон. Кроме премьер сериалов и реалити телеканал приготовил настоящие хиты из мира кинематографа.

Читайте такжеЗвана вечеря: сюрприз от шеф-повара мирового уровня и угощения от сыроеда
Теперь зрителям не нужно тратить кучу времени на выбор фильма для вечернего просмотра, ТЕТ позаботился обо всем! С 17 августа в 21:15 каждый день на телеканале будет крутой фильмопоказ.

Зрителей ожидают невероятные комедии, многомиллионные блокбастеры, душевные истории и многое другое. Среди лент, которые подготовил ТЕТ: "Пятый элемент", "Трансформеры", "Терминатор", "Гадкий Я", "Миссия невыполнима", "Свидание в Вегасе" и еще много-много фильмов.

Новый телесезон 2020 на ТЕТ: ваши любимые фильмы ежедневно / пресс-служба

А уже с 17 августа телезрители увидят все части фильма "Один дома".

Все что нужно – устроиться поудобнее и наслаждаться зрелищем каждый вечер с 17 августа в 21:15 в эфире телеканала ТЕТ.

Напомним,

Облако тегов

ТЕТ кино фильмы телешоу что посмотреть

Материалы по теме

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Телешоу

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.08.2020)
Телешоу

Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: сюрприз от шеф-повара мирового уровня и угощения от сыроеда
Анонсы на ТВ

Звана вечеря: сюрприз от шеф-повара мирового уровня и угощения от сыроеда
Наречена для тата: в реалити появится новый герой – папа-изобретатель с отшельническим образом жизни
Анонсы на ТВ

Наречена для тата: в реалити появится новый герой – папа-изобретатель с отшельническим образом жизни

Популярное на сайте

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK