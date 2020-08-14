Новый телесезон 2020 на ТЕТ: ваши любимые фильмы ежедневно
17 августа на ТЕТ начинается новый сезон. Кроме премьер сериалов и реалити телеканал приготовил настоящие хиты из мира кинематографа.
Зрителей ожидают невероятные комедии, многомиллионные блокбастеры, душевные истории и многое другое. Среди лент, которые подготовил ТЕТ: "Пятый элемент", "Трансформеры", "Терминатор", "Гадкий Я", "Миссия невыполнима", "Свидание в Вегасе" и еще много-много фильмов.
А уже с 17 августа телезрители увидят все части фильма "Один дома".
Все что нужно – устроиться поудобнее и наслаждаться зрелищем каждый вечер с 17 августа в 21:15 в эфире телеканала ТЕТ.
Напомним,