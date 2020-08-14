Новый телесезон 2020 на ТЕТ: ваши любимые фильмы ежедневно

Новый телесезон 2020 на ТЕТ: ваши любимые фильмы ежедневно

17 августа на ТЕТ начинается новый сезон. Кроме премьер сериалов и реалити телеканал приготовил настоящие хиты из мира кинематографа.

Теперь зрителям не нужно тратить кучу времени на выбор фильма для вечернего просмотра, ТЕТ позаботился обо всем! С 17 августа в 21:15 каждый день на телеканале будет крутой фильмопоказ.

Зрителей ожидают невероятные комедии, многомиллионные блокбастеры, душевные истории и многое другое. Среди лент, которые подготовил ТЕТ: "Пятый элемент", "Трансформеры", "Терминатор", "Гадкий Я", "Миссия невыполнима", "Свидание в Вегасе" и еще много-много фильмов.

Новый телесезон 2020 на ТЕТ: ваши любимые фильмы ежедневно / пресс-служба

А уже с 17 августа телезрители увидят все части фильма "Один дома".

Все что нужно – устроиться поудобнее и наслаждаться зрелищем каждый вечер с 17 августа в 21:15 в эфире телеканала ТЕТ.

Напомним,