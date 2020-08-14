Звана вечеря: сюрприз от шеф-повара мирового уровня и угощения от сыроеда
В эту субботу, 15 августа, в 19:00 на СТБ выйдет четвертый премьерный выпуск шоу Звана вечеря.
Марко Черветти – один из лучших поваров Украины, бренд-шеф ресторанных проектов «Le-Silpo», ресторана неаполитанской кухни «Positano». Эксцентричный итальянец – настоящий король кулинарии.
Астропсихолог Мария Волина точно знает все про гороскопы. Обожает блюда из мяса. Убеждена, что, если она не съест вкусный стейк, ее клиент не почувствует ее энергию астропсихолога. В «Заній вечері» рассчитывает только на победу.
Соперник Марии – Александр Шимченко – главврач и собственник стоматологической клиники. Любит шумные и весёлые компании. Обожает не только вкусно поесть, но и готовить. Его фирменное блюдо – манты.
Во время знакомства героев не избежать споров. Что же всё-таки стоит есть: мясо или сырые овощи? Верить ли звездам? И как сохранить здоровье?
Не пропустите выпуск шоу «Звана вечеря» в эту субботу, 15 августа, в 19:00 на СТБ!