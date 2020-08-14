Звана вечеря: сюрприз от шеф-повара мирового уровня и угощения от сыроеда

14 августа 2020 15:10 Юлия Крутиева
Звана вечеря: сюрприз от шеф-повара мирового уровня и угощения от сыроеда
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
пресс-служба канала СТБ

В эту субботу, 15 августа, в 19:00 на СТБ выйдет четвертый премьерный выпуск шоу Звана вечеря.

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Герои этой недели уж точно никогда бы не встретились за одним столом в реальной жизни! В этот раз удивлять коронными блюдами в шоу «Звана вечеря» будут: итальянский бренд-шеф Марко Черветти, бодибилдер-сыроед Анна Войтенко, гламурный астропсихолог Мария Волина и обаятельный стоматолог Александр Шимченко.

Марко Черветти – один из лучших поваров Украины, бренд-шеф ресторанных проектов «Le-Silpo», ресторана неаполитанской кухни «Positano». Эксцентричный итальянец – настоящий король кулинарии.

Астропсихолог Мария Волина точно знает все про гороскопы. Обожает блюда из мяса. Убеждена, что, если она не съест вкусный стейк, ее клиент не почувствует ее энергию астропсихолога. В «Заній вечері» рассчитывает только на победу.

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Соперник Марии – Александр Шимченко – главврач и собственник стоматологической клиники.  Любит шумные и весёлые компании. Обожает не только вкусно поесть, но и готовить. Его фирменное блюдо – манты.

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Анна Войтенко – профессиональная спортсменка, чемпионка мира по бодибилдингу. При этом она сыроед. Уверена, что, питаясь фруктами, овощами и устрицами, сможет дожить до 100 лет. И хоть кормить гостей Анна будет скромно, но принимать – со всей душой.

Во время знакомства героев не избежать споров. Что же всё-таки стоит есть: мясо или сырые овощи? Верить ли звездам? И как сохранить здоровье?

Не пропустите выпуск шоу «Звана вечеря» в эту субботу, 15 августа, в 19:00 на СТБ!

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