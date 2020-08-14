Наречена для тата: в реалити появится новый герой – папа-изобретатель с отшельническим образом жизни
Сегодня, 14 августа, в 19:00 на СТБ выйдет 11 выпуск романтического реалити Наречена для тата.
Еще одним героем «Наречена для тата» станет 34-летний Алексей. По профессии он инженер-конструктор, производит веломобили, в том числе и корпусные. Алексей ведет отшельнический образ жизни. Воспитывает 5-летнюю Викторию и 10-летнего Степана.
Мужчина хочет встретить творческую, спортивную девушку, которая приняла бы его таким, какой он есть. Кто станет потенциальной невестой самобытного папы и какой будет первая встреча пары?
Смотрите 11 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 14 августа, в 19:00 на СТБ!