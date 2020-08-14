Наречена для тата: в реалити появится новый герой – папа-изобретатель с отшельническим образом жизни

14 августа 2020 15:00 Юлия Крутиева
Наречена для тата: в реалити появится новый герой – папа-изобретатель с отшельническим образом жизни
Наречена для тата-3: 11 выпуск онлайн эфир от 14.08.2020
кадр из программы

Сегодня, 14 августа, в 19:00 на СТБ выйдет 11 выпуск романтического реалити Наречена для тата.

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Свою историю в проекте «Наречена для тата-3» начнет весьма необычный герой – папа-изобретатель, который ведет отшельнический образ жизни. Подробности в анонсе.

Еще одним героем «Наречена для тата» станет 34-летний Алексей. По профессии он инженер-конструктор, производит веломобили, в том числе и корпусные. Алексей ведет отшельнический образ жизни. Воспитывает 5-летнюю Викторию и 10-летнего Степана.

Наречена для тата-3: 11 выпуск онлайн эфир от 14.08.2020 / пресс-служба канала СТБ

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После развода Алексей пытался наладить личную жизнь, но все попытки были неудачными. Знакомился в соцсетях и с первых фраз понимал, подходит ему человек или нет. Своих детей и увлечение веломобилями герой ставит на первое место. Но в то же время он мечтает найти женщину, с которой смог бы создать целостную семью.

Мужчина хочет встретить творческую, спортивную девушку, которая приняла бы его таким, какой он есть. Кто станет потенциальной невестой самобытного папы и какой будет первая встреча пары?

Смотрите 11 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 14 августа, в 19:00 на СТБ!

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