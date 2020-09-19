Опер по вызову: телеканал 2+2 снимает 5 сезон детективного сериала

19 сентября 2020 00:50 Юлия Крутиева
Опер по вызову: телеканал 2+2 снимает 5 сезон детективного сериала
Опер по вызову: телеканал 2+2 снимает 5 сезон детективного сериала
пресс-служба

Телеканал 2+2 снимает пятый сезон детективного сериала "Опер по вызову", премьера которого состоится в 2021 году. Главные роли сыграют: Павел Вишняков, Артем Мартынишин, Александр Пожарский, Александр Игнатуша и др.

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«Опер по вызову-5» – продолжение остросюжетного сериала про работу секретного Департамента криминальной разведки, агенты которого раскрывают запутанные и сложные преступления, виртуозно используя мастерство перевоплощений, манипуляцию и шантаж.

Актер Александр Игнатуша / пресс-служба

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За совершенное убийство капитан Артем Трофимов осужден на 8 лет заключения, но опер совершено не намерен сидеть за решеткой. Воспользовавшись связями в органах, команда Департамента помогает Трофимову выйти из тюрьмы раньше срока, правда, при одном условии – оперу назначают надзирателя. В такой ситуации отомстить врагам за смерть возлюбленной Софии будет сложнее, однако Трофимова так просто не сломить. Он настроен договориться с новым напарником и вернуться к любимой работе – охотиться за опасными и хитрыми преступниками. Но что будет делать опер, если строгим надзирателем окажется не парень, а красотка со спецназовским прошлым, девушка по имени Анна.

Тарелка Опер по вызову-5 / пресс-служба

С момента выхода финальной серии четвертого сезона прошло больше года, и все это время зрители 2+2 задавали один вопрос: когда выйдет продолжение любимого сериала? Мы понимали, что зрители не готовы прощаться с героями «Опера по вызову». И хотя четвёртый сезон закончился на очень напряженной, эмоциональной ноте – Трофимов теряет любимую, а сам оказывается за шаг до смерти, нам удалось воплотить и реализовать непростой вызов – продолжить сериал, не утратив эту остроту, – комментирует Сергей Карпенко, креативный продюсер сериала. – Надеемся, у нас получится удивить зрителей – в пятом сезоне аферы будут еще более дерзкими, преступники изворотливыми, а к команде Департамента криминальной разведки присоединится очень яркая и характерная героиня.

Главную женскую роль в пятом сезоне сериала «Опер по вызову» сыграет молодая актриса Мария Пашкурова-Петренко.

Съемочная группа / пресс-служба

Напомним, 

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