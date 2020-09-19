Опер по вызову: телеканал 2+2 снимает 5 сезон детективного сериала
Телеканал 2+2 снимает пятый сезон детективного сериала "Опер по вызову", премьера которого состоится в 2021 году. Главные роли сыграют: Павел Вишняков, Артем Мартынишин, Александр Пожарский, Александр Игнатуша и др.
С момента выхода финальной серии четвертого сезона прошло больше года, и все это время зрители 2+2 задавали один вопрос: когда выйдет продолжение любимого сериала? Мы понимали, что зрители не готовы прощаться с героями «Опера по вызову». И хотя четвёртый сезон закончился на очень напряженной, эмоциональной ноте – Трофимов теряет любимую, а сам оказывается за шаг до смерти, нам удалось воплотить и реализовать непростой вызов – продолжить сериал, не утратив эту остроту, – комментирует Сергей Карпенко, креативный продюсер сериала. – Надеемся, у нас получится удивить зрителей – в пятом сезоне аферы будут еще более дерзкими, преступники изворотливыми, а к команде Департамента криминальной разведки присоединится очень яркая и характерная героиня.
Главную женскую роль в пятом сезоне сериала «Опер по вызову» сыграет молодая актриса Мария Пашкурова-Петренко.
Напомним,