Коля Серга признался, кто из ведущих "Орла и Решки" его очень раздражал

Впервые о веселом парне Коле Серге из Черкасс зрители узнали во время «Фабрики звезд 3».

Впрочем, артист с прекрасным чувством юмора пошел дальше – стал звездой известного тревел-шоу. Так, о наиболее взрывных моментах Коля Серга рассказал в интервью «Слава +».

В кадре любого проекта все идеально – улыбки и шутки. Но мы бы никогда не узнали бы, что происходит вне камер, если бы не откровенности ведущих. В частности Коли Серги, который ответил Славе Демину на довольно провокационные вопросы.

Коля Серга / instagram.com/thekolya

Один из ведущих «Орла и решки» признался – легко работалось не всегда. Команда часто обновлялась, а отношения внутри колебались от очень теплых к напряженным. Более того, порой не удавалось найти общий язык с коллегами.

Оказалось, Серьга легко «сошелся» с Региной Тодоренко и Алиной Островской... чего не скажешь о Марие Гамаюн - звезде «Морского сезона».

Орел и решка Коля Серга и Маша Гамаюн / пресс-служба

Она была не совсем из этой стихии, – говорит Коля Серга. – Ее выбрали быстро – благодаря интернет-кастингу – и сразу отправили на съемки. Чувство юмора Маши – вайнерское, она не справлялась. Я понимал, что должен сделать круто... поэтому Гамаюн меня раздражала.

Напомним,