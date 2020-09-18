Коля Серга признался, кто из ведущих "Орла и Решки" его очень раздражал
Впервые о веселом парне Коле Серге из Черкасс зрители узнали во время «Фабрики звезд 3».
В кадре любого проекта все идеально – улыбки и шутки. Но мы бы никогда не узнали бы, что происходит вне камер, если бы не откровенности ведущих. В частности Коли Серги, который ответил Славе Демину на довольно провокационные вопросы.
Оказалось, Серьга легко «сошелся» с Региной Тодоренко и Алиной Островской... чего не скажешь о Марие Гамаюн - звезде «Морского сезона».
Она была не совсем из этой стихии, – говорит Коля Серга. – Ее выбрали быстро – благодаря интернет-кастингу – и сразу отправили на съемки. Чувство юмора Маши – вайнерское, она не справлялась. Я понимал, что должен сделать круто... поэтому Гамаюн меня раздражала.
Напомним,