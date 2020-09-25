На канале ТЕТ неделя крутых фильмов про людей с фантастическими возможностями
Кино, которое стоит посмотреть на ТВ на следующей неделе (с 28.09 по 2.10).
В понедельник в 21:15 на ТЕТ покажут фильм «Как украсть небоскреб».
Фильм рассказывает историю менеджера Джоша Ковача, который становится жертвой махинаций финансового трейдера и теряет все свои пенсионные накопления. Джош узнает, что мошенник сидит под домашним арестом на верхнем этаже небоскреба. Вместе с соучастниками он планирует ворваться в пентхаус и вернуть украденное.
Во вторник в 21:15 телезрители ТЕТ посмотрят фильм «Ван Хельсинг».
В среду 21:15 на ТЕТ легенда кино – «Терминатор: Генезис».
Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта Кайла Риза назад в 1984 год, чтобы защитить Сару Коннор и спасти будущее, неожиданный поворот событий создает разлом во времени. Сержант Риз оказывается в новой, незнакомой версии прошлого. И он встречает неожиданных союзников, в том числе Терминатора, опасных врагов и получает новую миссию: изменить будущее.
В четверг в 21:15 на ТЕТ – «Джек Ричер».
В пятницу в 21:15 на ТЕТ покажут «Я, Франкенштейн».
Он – монстр. Он – легенда. Мир, в котором он живет, населен древними горгульями и бессмертными демонами, которые борются за право управлять человечеством. Величественные соборы скрывает арсеналы, за дверью лаборатории проводятся эксперимент по воскресению мертвых. Война двух кланов могущественных существ достигает своего пика. И только он, Адам, монстр Франкенштейна, может остановить противостояние.
Не упустите впечатляющее кино на ТЕТ.