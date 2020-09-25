На канале ТЕТ неделя крутых фильмов про людей с фантастическими возможностями

Кино, которое стоит посмотреть на ТВ на следующей неделе (с 28.09 по 2.10).

По будням в 21:15 на ТЕТ фильмы про обычных людей с фантастическими возможностями.

В понедельник в 21:15 на ТЕТ покажут фильм «Как украсть небоскреб».

Фильм рассказывает историю менеджера Джоша Ковача, который становится жертвой махинаций финансового трейдера и теряет все свои пенсионные накопления. Джош узнает, что мошенник сидит под домашним арестом на верхнем этаже небоскреба. Вместе с соучастниками он планирует ворваться в пентхаус и вернуть украденное.

Во вторник в 21:15 телезрители ТЕТ посмотрят фильм «Ван Хельсинг».

В непрерывной битве против сил зла и за освобождение мира от порождений ада Ван Хельсинг, по заданию секретного общества, отправляется в Трансильванию. Там он схлестнется со смертельно опасным, наделенным сверхчеловеческой силой, графом Дракулой. Неожиданно для Хелсинга, помочь ему вызывается красавица Анна Валери, которая хочет освободить семью от проклятия древнего вампира.

В среду 21:15 на ТЕТ легенда кино – «Терминатор: Генезис».

Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта Кайла Риза назад в 1984 год, чтобы защитить Сару Коннор и спасти будущее, неожиданный поворот событий создает разлом во времени. Сержант Риз оказывается в новой, незнакомой версии прошлого. И он встречает неожиданных союзников, в том числе Терминатора, опасных врагов и получает новую миссию: изменить будущее.

В четверг в 21:15 на ТЕТ – «Джек Ричер».

Снайпер убивает нескольких случайных прохожих. Его находят и арестовывают. Все улики указывают на него. На допросе вместо признания он пишет имя — Джек Ричер. Больше обвиняемый не может ничего сказать, потому что после избиения сокамерниками впадает в кому. Загадочный Джек Ричер сразу появляется на горизонте. Зрители узнают, что станет с убийцей.

В пятницу в 21:15 на ТЕТ покажут «Я, Франкенштейн».

Он – монстр. Он – легенда. Мир, в котором он живет, населен древними горгульями и бессмертными демонами, которые борются за право управлять человечеством. Величественные соборы скрывает арсеналы, за дверью лаборатории проводятся эксперимент по воскресению мертвых. Война двух кланов могущественных существ достигает своего пика. И только он, Адам, монстр Франкенштейна, может остановить противостояние.

Не упустите впечатляющее кино на ТЕТ.