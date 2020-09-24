В Украине стартует Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов
24 сентября в украинских кинотеатрах стартует Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2020 – единственный в мире глобальный интерактивный кинофестиваль.
Иранская лента «Экзамен» о девушке-наркокурьерке была отмечена премией за лучшую женскую роль на кинофестивале «Сандэнс», а также соревновалась за звание лучшего короткометражного фильма на международном кинофестивале в Торонто и киевской «Молодости».
Фильм «Подарок» палестинской режиссерки Фары Набулси о Западном берегу реки Иордан получил Гран-при международного конкурса в Клермон-Ферране и призы фестивалей в Бруклине, Кливленде и Палм-Спрингс.
Анимацию в программе фестиваля представляет французская лента «Маэстро» аниматоров Флориана Бабикяна и Виктора Циаре о белке-дирижере.
Кроме того, в программу вошли фильмы «Прости меня, пес» (Россия), «Безопасное пространство» (Австралия), «Два мальчика» (США) и «Стикер» (Северная Македония).
Все работы-финалисты Манхэттенского кинофестиваля короткометражных фильмов автоматически квалифицируются для номинации на премию «Оскар». Серебряный призер прошлогоднего фестиваля, «Футбольный клуб Нефты», получил в 2019 году номинацию на премию Американской киноакадемии.
В Украине организатором Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов выступает компания «Артхаус Трафик» при традиционной поддержке торговой марки Stella Artois. Фестиваль проходит в кинотеатрах страны с 24 сентября по 11 октября. Фильмы демонстрируются в украинской озвучке.