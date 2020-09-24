В Украине стартует Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов

24 сентября в украинских кинотеатрах стартует Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2020 – единственный в мире глобальный интерактивный кинофестиваль.

Украинцы уже в четырнадцатый раз присоединятся к зрителям во всем мире и примут участие в выборе фильма-победителя – в этом году голосование состоится онлайн, на сайте Arthouse Traffic. Девять лучших работ выбраны среди 971 заявок из 54 стран мира. По традиции, в число финалистов вошли фильмы , которые уже зарекомендовали себя на престижных международных кинофестивалях.

Иранская лента «Экзамен» о девушке-наркокурьерке была отмечена премией за лучшую женскую роль на кинофестивале «Сандэнс», а также соревновалась за звание лучшего короткометражного фильма на международном кинофестивале в Торонто и киевской «Молодости».

Фильм «Подарок» палестинской режиссерки Фары Набулси о Западном берегу реки Иордан получил Гран-при международного конкурса в Клермон-Ферране и призы фестивалей в Бруклине, Кливленде и Палм-Спрингс.

Израильская драма о похищенном велосипеде, лента, стала триумфатором одного из крупнейших североамериканских фестивалей South by Southwest и собрала награды на родине – на международном кинофестивале в Хайфе.

Анимацию в программе фестиваля представляет французская лента «Маэстро» аниматоров Флориана Бабикяна и Виктора Циаре о белке-дирижере.

Кроме того, в программу вошли фильмы «Прости меня, пес» (Россия), «Безопасное пространство» (Австралия), «Два мальчика» (США) и «Стикер» (Северная Македония).

Все работы-финалисты Манхэттенского кинофестиваля короткометражных фильмов автоматически квалифицируются для номинации на премию «Оскар». Серебряный призер прошлогоднего фестиваля, «Футбольный клуб Нефты», получил в 2019 году номинацию на премию Американской киноакадемии.

Этой осенью ежегодный Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов проходит 24-й раз и объединяет ценителей короткого метра в более 400 городах на 6 континентах. Стать членом международного жюри и принять участие в выборе лучшей короткометражки года может любой – достаточно заполнить бюллетень для голосования после сеанса. Победители будут объявлены 1 ноября 2020.

В Украине организатором Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов выступает компания «Артхаус Трафик» при традиционной поддержке торговой марки Stella Artois. Фестиваль проходит в кинотеатрах страны с 24 сентября по 11 октября. Фильмы демонстрируются в украинской озвучке.