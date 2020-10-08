Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 6 выпуска

Эксклюзив 8 октября 2020 12:50 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 6 выпуска
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 6 выпуска
пресс-служба Нового канала

В 6 выпуске шоу Хто зверху? 10 сезон от 01.10.2020 Леся Никитюк, Сергей Притула и участники их команд перевоплотились в пингвинов.

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В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили юмористы Виталий Тыльный и Владимир Шумко, а также актер Назар Заднепровский во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой. Противостояла им команда Леси Никитюк – юмористка Настя Оруджова, пловчиха Яна Клочкова и актриса Полина Василина.

Сначала команды играли в пинг-понг баллами – то победный раунд мужчин, то победный раунд женщин. И как только начинало казаться, что победа за женщинами, команда Притулы вырывалась вперед и не оставляла никаких шансов противникам.

Самое интересное началось в раунде «Кто я?»: Владимир Шумко и Виталий Тыльный перевоплотились в Джона Леннона и Йоко Оно, а Яна Клочкова и Настя Оруджова – в Тимона и Пумбу. А когда никто из них так и не смог угадать своих персонажей, в бой вступили капитаны – Притула и Никитюк. Оба – настоящие профессионалы в «Дивоглядках» (дополнительный конкурс, который объявляется, если команды набрали одинаковое количество баллов. Соперники должны как можно дольше смотреть друг другу в глаза, не моргая, – прим. ред.). Однажды они не моргали в течение 150 секунд. Борьба была настолько ожесточенной, что дошло даже до слез!

Затем участники угадывали на ощупь типично мужские и женские предметы. Некоторые из них ввели мужчин в ступор.

Это ткань, похоже на маску, но не марля… Не могу понять: то ли прокладка, то ли памперс. Скажем так: предмет для гигиены, который что-то в себя впитывает!
– попытался выкрутиться Владимир Шумко.

Конкурс «Правда или ложь» традиционно открыл неизвестные факты о звездах. Например, Сергей Притула оказался потомком французского графа, а Настя Оруджова призналась, что хранит на холодильнике прах своего кота.

А в финале команды перевоплотились в пингвинов и носили игрушечные яйца в свои импровизированные гнезда. Кому удалось справиться с заданием лучше, смотрите в 6 выпуске «Хто зверху?», перейдя по ссылке.

Десятый, юбилейный, сезон «Хто зверху?» – каждый четверг в 19:00 на Новом канале! Не пропустите!

Напомним,

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