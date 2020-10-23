Кохання на виживання-4: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 27.10.2020)

23 октября 2020 23:20 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 27.10.2020)
Кохання на виживання-4: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 27.10.2020)
пресс-служба Нового канала

27 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 7 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

Смотрите в 7 выпуске реалити Кохання на виживання-4: на что только не идут влюбленные, чтобы доказать свои чувства. Даже готовы отправиться на край света в Перу. Вот и Дима с Жанной полетели в экзотическое Перу, но они не догадывались, как их встретит Латинская Америка. Ведущий Олег Кензов подготовил пять сложных испытаний. Участники сортировали мусор, готовили перуанские блюда и читали рэп на улице. Но самой сложной оказалась проверка на верность. Смогут ли чувства пары выдержать эти испытания?

7 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 27.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Кохання на виживання-4 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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